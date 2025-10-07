Patrika LogoSwitch to English

दतिया

फोन पर पत्नी से बात करते-करते ट्रेन के आगे कूदा युवक, मौत

MP News: दतिया जिले में रविवार की रात प्रशांत की जिंदगी की आखरी उम्मीदों की रात थी। फोन पर पत्नी से बात करते-करते उसने दतिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी।

less than 1 minute read

दतिया

image

Avantika Pandey

Oct 07, 2025

datia news

datia news (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: दतिया जिले में रविवार की रात प्रशांत की जिंदगी की आखरी उम्मीदों की रात थी। फोन पर पत्नी से बात करते-करते उसने दतिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। प्रशांत ने प्रेम विवाह किया था उसकी पत्नी मामूली विवाद के बाद सवा साल के बेटे को लेकर सूरत मायके चली गई थी। प्रशांत लगातार प्रयास करता रहा कि पत्नी आ जाए। मौत से पहले भी वह फोन पर पत्नी को घर लौटने के लिए मना रहा था।

प्रेम के बाद रचाई शादी

दतिया जिले के राधापुर गांव का 32 वर्षीय प्रशांत दांगी पुत्र देव सिंह दांगी कुछ साल पहले रोजगार की तलाश में गुजरात के सूरत शहर गया था। वहीं एक फैक्ट्री में उसकी मुलाकात नेहा नामक युवती से हुई। दोनों के बीच प्रेम पनपा और दोनों ने ढाई साल पूर्व विवाह कर लिया। सवा साल पहले उनके घर बेटे का जन्म हुआ। बेटे के जन्म के कुछ समय बाद नेहा अपने बेटे को लेकर मायके सूरत चली गई। उसके बाद दोनों के बीच बातचीत तो होती रही, लेकिन दूरी बढ़ती चली गई।

घर लौटने के लिए मनाता रहा प्रशांत

रविवार रात प्रशांत पत्नी नेहा को फोन पर घर लौटने के लिए मनाता रहा कि वह बेटे को लेकर दतिया वापस आ जाए। प्रशांत का मन पत्नी और बेटे से मिलने के लिए बेचैन था। लेकिन दोनों के बीच क्या बात हुई, यह कोई नहीं जानता। बताया जा रहा है बातचीत के बीच प्रशांत अचानक रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया और नेहा से बात करते-करते ही उसने ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। घटना के बाद नेहा का कॉल लगातार आ रहा था। पुलिस ने कॉल रिसीव किया और नेहा को बताया कि उसके पति की मौत हो गई है, तो वह सन्न रह गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

07 Oct 2025 09:15 am

Published on:

07 Oct 2025 09:14 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / फोन पर पत्नी से बात करते-करते ट्रेन के आगे कूदा युवक, मौत

