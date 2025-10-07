फोन पर पत्नी से बात करते-करते ट्रेन के आगे कूदा युवक, मौत

रविवार रात प्रशांत पत्नी नेहा को फोन पर घर लौटने के लिए मनाता रहा कि वह बेटे को लेकर दतिया वापस आ जाए। प्रशांत का मन पत्नी और बेटे से मिलने के लिए बेचैन था। लेकिन दोनों के बीच क्या बात हुई, यह कोई नहीं जानता। बताया जा रहा है बातचीत के बीच प्रशांत अचानक रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया और नेहा से बात करते-करते ही उसने ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। घटना के बाद नेहा का कॉल लगातार आ रहा था। पुलिस ने कॉल रिसीव किया और नेहा को बताया कि उसके पति की मौत हो गई है, तो वह सन्न रह गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।