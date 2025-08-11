‘हां हम हार गए… अब कांग्रेस पर अटैक करना है’, पूर्व गृह मंत्री ने कार्यकर्ताओं को दी नसीहत

गोठ में भाजपा के पदाधिकारियों के साथ-साथ व्यापारी अपने-अपने घरों से टिफिन में अलग-अलग व्यंजन लेकर पहुंचे। पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा सभी के साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया। उन्होंने गोठ कार्यक्रम को प्रेम का आदान-प्रदान बताया। साथ ही आज आनंद के इस वातावरण में यह गोठ हुई है। उन्होंने कहा कि हम सब एक परिवार के लोग है। साथ में मिलकर दतियाजन की सेवा और विकास कर रहे है। इस दौरान पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा और भाजपा पदाधिकारियों ने एक दूसरे के व्यंजन भी शेयर किए।