‘हां हम हार गए… अब कांग्रेस पर अटैक करना है’, पूर्व गृह मंत्री ने कार्यकर्ताओं को दी नसीहत

MP News:दतिया में भाजपा की टिफिन गोठ में पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भोजन किया और उन्हें नसीहत दी। उन्होंने अपनी विधानसभा चुनाव में हुई हार का जिक्र किया और कार्यकर्ताओं से कहा कि पुरानी बातें नहीं करना हैं और सामने कांग्रेस पर अटैक करना है।
दतिया के पटवारी फार्म हाउस में आयोजित टिफिन गोठ (Tiffin Meeting) में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने घरों से भोजन बनाकर लाए थे। डॉ. मिश्रा ने कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया और विभिन्न व्यंजनों का स्वाद लिया।
डॉ. मिश्रा ने कार्यकर्ताओं से कहा, हम चुनाव में क्यों हार गए? कोई वजह कुछ बताएगा, कोई किसी को जिम्मेदार बताएगा। मैं केवल यही कहूंगा कि हां हम हार गए। सब मन बनाओ कि पुरानी बातें नहीं करना। सामने कांग्रेस है उस पर अटैक करना है और आने वाले सुनहरे कल की बात करना है।
गोठ में भाजपा के पदाधिकारियों के साथ-साथ व्यापारी अपने-अपने घरों से टिफिन में अलग-अलग व्यंजन लेकर पहुंचे। पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा सभी के साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया। उन्होंने गोठ कार्यक्रम को प्रेम का आदान-प्रदान बताया। साथ ही आज आनंद के इस वातावरण में यह गोठ हुई है। उन्होंने कहा कि हम सब एक परिवार के लोग है। साथ में मिलकर दतियाजन की सेवा और विकास कर रहे है। इस दौरान पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा और भाजपा पदाधिकारियों ने एक दूसरे के व्यंजन भी शेयर किए।
पूर्व मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप विश्वास करते हो मुझ पर तो करो कि चाहें जैसा आ जाए प्रशासन और आदमी और चाहे जैसा कोई कुछ बोले तुम पे मुसीबत नहीं आने दूंगा। आपके लिए जान लगाने बैठा हूं। लेकिन आप भी अभी थोड़ा परहेज करो। रिश्तेदार-नातेदार ढूंढ कर मत लाओ। अपने और अपने परिवार तक सीमित रहो। मुझे विश्वास है एक दिन जरूर हम उबर जाएंगे।