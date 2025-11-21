Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

बिजनेस

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दतिया

पीतांबरा पीठ गेट हादसा: एक्शन में आए कलेक्टर, बिना अनुमति चल रहा था काम, इन पर होगी कार्रवाई

Collector Action: पीतांबरा पीठ मंदिर के मुख्य द्वार निर्माण में बड़ा हादसा टल गया। निर्माणाधीन बुर्ज ढहने से हड़कंप मच गया। बिना अनुमति चल रहे काम पर कलेक्टर ने FIR के निर्देश दिए।

3 min read
Google source verification

दतिया

image

Akash Dewani

Nov 21, 2025

Pitambara Peeth gate collapse datia illegal construction collector action mp news

collector action in Pitambara Peeth gate collapse (फोटो- सोशल मीडिया)

Pitambara Peeth gate collapse: दतिया के पीतांबरा पीठ मंदिर के मुख्य द्वार के निर्माण कार्य के दौरान बुधवार रात बड़ा हादसा टल गया, जब निर्माणाधीन पिलर के ऊपर रखे बुर्ज अचानक धराशायी हो गए। सौभाग्य से उस समय मजदूर और कारीगर घर जा चुके थे, अन्यथा गंभीर जानलेवा हादसा हो सकता था। (MP News)

कलेक्टर ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई के निर्देश

मामला सामने आते ही प्रशासन हरकत में आया और कलेक्टर स्वप्निल वानखेडे के निर्देश पर एसडीएम संतोष तिवारी ने निर्माण कार्य से जुड़े जिम्मेदार पक्षों को नोटिस जारी किया। नोटिस में निर्माण एजेंसी से 10 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके साथ ही कलेक्टर ने साइट से जुड़े आर्किटेक्ट और इंजीनियर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर व एसडीएम गुरुवार सुबह करीब 11 बजे पीतांबरा मंदिर परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने टूटे हुए बुर्ज का निरीक्षण किया और कार्य में लापरवाही को गंभीर माना।

बिना अप्रूवल और स्वीकृति के बिना चल रहा था निर्माण

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने पूछा कि क्या इस निर्माण कार्य की नगर पालिका से अनुमति ली गई थी? ट्रस्ट प्रबंधन की ओर से प्रबंधक महेश दुबे एवं ट्रस्टी डीएस चंदेल ने जब बताया गया कि प्लान अप्रूव नहीं कराया गया है, तो कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए कहा यह कोई निजी घर का निर्माण नहीं है, यह सार्वजनिक परियोजना है।

बिना अनुमति काम कैसे शुरु कर दिया गया? चिंताजनक ये है कि निर्माण कार्य को लेकर जिम्मेदार भी तब जागे जब हादसा घटित हो गया। मतलब साफ है निर्माण कार्य को जांचने के लिए अफसरों के पास समय नहीं या फिर जानबूझक आंख मूंद लेते हैं और हादसों के बाद उनकी नींद खाल जाती है।

चार सदस्यीय स्वतंत्र जांच दल गठित

कलेक्टर वानखड़े ने पीतांबरा मंदिर परिसर में हुई घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए व्यापक तकनीकी, गुणवत्ता मानकों, संरचनात्मक सुरक्षा तथा संबंधित कार्यदायी संस्थाओं पर गंभीर संदेह जताते हुए चार सदस्यीय स्वतंत्र जांच दल गठित किया है। जांच दल में एसडीएम संतोष तिवारी, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग दतिया आदित्य सोनी, सीएमओ नगर पालिका नागेंद्र सिंह गुर्जर एवं फायर सुरक्षा अधिकारी धर्मेंद्र धाकड़ को शामिल किया गया है।

कलेक्टर ने पूछा साइट पर क्यों नहीं था इंजीनियर

कलेक्टर ने यह भी सवाल उठाया कि निर्माण स्थल पर उस समय साइट इंजीनियर मौजूद क्यों नहीं था, टेंडर किस कंपनी के नाम जारी किया गया था, और निर्माण की निगरानी व्यवस्था कैसी है। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि जो भी एजेंसी कार्य कर रही है, उसे सभी क्लीयरेंस लेना अनिवार्य है।

ट्रस्ट प्रबंधन के अनुसार, यह कार्य रुपम कंस्ट्रक्शन कंपनी, उदयपुर (राजस्थान) को दिया गया है, जो इसे ठेकेदार भगवती लाल लोधा के माध्यम से करा रही है। निर्माण कार्य अप्रैल 2025 में शुरु हुआ था और मार्च 2026 तक पूरा होना है, लेकिन अभी तक केवल 40 प्रतिशत काम ही पूरा हो पाया है। प्रशासन की सख़्ती के बाद अब इस पूरे प्रकरण की जांच तेज़ हो गई है। नोटिस में मांगे गए दस्तावेज़ न देने की स्थिति में कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। (MP News)

कलेक्टर ने दिखाई सख्ती

सार्वजनिक निर्माण कार्य में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिम्मेदारों पर एफआईआर के निर्देश दे दिए हैं। आगे चलने वाले निर्माण कार्य की सतत निगरानी के लिए कहा गया है।- स्वप्निल वानखड़े, कलेक्टर दतिया

फैक्ट फाइल

  • पीतांबरा मंदिर गेट निर्माण
  • प्रोजेक्ट लागत: 10 करोड़ रुपए
  • परियोजना की अवधि अप्रैल 2025 से मार्च 2026
  • काम की प्रगतिः लगभग 40 प्रतिशत
  • निर्माण एजेंसी: रूपम कंस्ट्रक्शन कंपनी, उदयपुर
  • ठेकेदार : भगवती लाल लोधा
  • ध्वस्त हुई संरचना : मुख्य द्वार के पिलर पर बनाए जा रहे बुर्ज
  • घटना का समयः बुधवार रात करीब 8 बजे
  • सौभाग्य : घटना के समय साइट पर मजदूर व कारीगर मौजूद नहीं थे
  • कार्रवाई: 10 बिंदुओं का नोटिस, इंजीनियर-आर्किटेक्ट पर एफआईआर के निर्देश

ये भी पढ़ें

खुशखबरी…MP में फिर शुरू होगा एशिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट, तैयार हो रहा स्टेडियम
छतरपुर
asia largest shield sn banerjee football tournament resume chhatarpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

21 Nov 2025 12:47 pm

Published on:

21 Nov 2025 12:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / पीतांबरा पीठ गेट हादसा: एक्शन में आए कलेक्टर, बिना अनुमति चल रहा था काम, इन पर होगी कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

दतिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बड़ी सौगात: भूमिहीन परिवारों को मिलेगा पक्का घर और कानूनी पट्टा, कलेक्टर ने दिए निर्देश

datia landless families legal patta pucca house distribution mp news
दतिया

बड़ी खबर: लाड़ली बहना योजना में बड़े स्तर पर कटे नाम, इन्हें नहीं मिलेंगे 1500 रुपए

ladli behna yojana Big Update
दतिया

एकमुश्त जमा कर सकेंगे पुराने ‘बिजली बिल’, माफ होंगे सरचार्ज

फोटो सोर्स: पत्रिका
दतिया

‘आप आराम से रिश्तेदारों की शादी में जाइए, घर देखेगी पुलिस…’, सालभर मिलेगी सुविधा

फोटो सोर्स: पत्रिका
दतिया

Breaking: सरकारी स्कूल के टॉयलेट में शिक्षक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, मचा हड़कंप

Datia Suicide news
दतिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.