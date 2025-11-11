Patrika LogoSwitch to English

दतिया

‘आप आराम से रिश्तेदारों की शादी में जाइए, घर देखेगी पुलिस…’, सालभर मिलेगी सुविधा

MP News: पुलिस ऐसे नागरिकों को उनके घर की सुरक्षा की तस्वीरें और वीडियो समय-समय पर वाट्सएप पर भेजेगी, ताकि उन्हें यह भरोसा बना रहे कि उनका घर सुरक्षित है।

दतिया

image

Astha Awasthi

Nov 11, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: अब अगर आप अपने घर को बंद कर शादी, रिश्तेदारी, इलाज या किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तो घर की सुरक्षा को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं। दतिया पुलिस ने एक ऐसी पहल शुरू की है जो न केवल शादी के सीजन में, बल्कि सालभर हर दिन लागू रहेगी। आपका घर हमारी सुरक्षा, अभियान के तहत पुलिस अब नागरिकों के सूने घरों की निगरानी और सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाएगी।

संबंधित थाने में देनी होगी सूचना

पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य यह है कि कोई भी नागरिक अपने घर को लेकर असुरक्षित महसूस न करे। अब यदि कोई परिवार कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है, तो केवल संबंधित थाने में सूचना देकर निश्चिंत हो सकता है।

सूचना में व्यक्ति का नाम, पता, मोबाइल नंबर, वाट्सएप नंबर और बाहर रहने की अवधि दर्ज की जाएगी। इसके बाद थाना प्रभारी यह जानकारी बीट प्रभारी, गश्त अधिकारी, चीता मोबाइल और गश्ती दलों को देंगे। ये टीमें दिन-रात ऐसे घरों की निगरानी करेंगी और जरूरत पडऩे पर मौके पर पहुंचेंगी।

घर की सुरक्षा का फोटो पहुंचेगा वाट्सऐप पर

एसपी वर्मा के मुताबिक पुलिस ऐसे नागरिकों को उनके घर की सुरक्षा की तस्वीरें और वीडियो समय-समय पर वाट्सएप पर भेजेगी, ताकि उन्हें यह भरोसा बना रहे कि उनका घर सुरक्षित है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

सूने घरों की रखवाली के लिए पुलिस लाइन से विशेष दल तैयार किए गए हैं, ताकि थानों में बल की कमी न पड़े। खास बात यह है कि इस सेवा के बदले नागरिकों को किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। पुलिस ने विवाह या अन्य अवसरों पर बाहर जाने वाले परिवारों से अपील की है कि वे सोने-चांदी के जेवर और नकदी बैंक लॉकर में सुरक्षित रखें, ताकि चोरी की आशंका न रहे।

मजबूत हो सुरक्षा की जिम्मेदारी का दायरा

लोगों को बेहतर सुरक्षा देने का प्रयास है। आमजन के अंदर सुरक्षित होने का भाव पैदा हो इसके लिए सुरक्षा की जिमेदारी का दायरा मजबूत करने की दिशा में नया प्रयोग करने की कोशिश है।- सूरज कुमार वर्मा, एसपी दतिया



Published on:

11 Nov 2025 04:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / ‘आप आराम से रिश्तेदारों की शादी में जाइए, घर देखेगी पुलिस…’, सालभर मिलेगी सुविधा

