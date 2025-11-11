‘आप आराम से रिश्तेदारों की शादी में जाइए, घर देखेगी पुलिस…’, सालभर मिलेगी सुविधा

MP News: अब अगर आप अपने घर को बंद कर शादी, रिश्तेदारी, इलाज या किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तो घर की सुरक्षा को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं। दतिया पुलिस ने एक ऐसी पहल शुरू की है जो न केवल शादी के सीजन में, बल्कि सालभर हर दिन लागू रहेगी। आपका घर हमारी सुरक्षा, अभियान के तहत पुलिस अब नागरिकों के सूने घरों की निगरानी और सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाएगी।