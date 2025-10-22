एमपी के रतनगढ़ माता मंदिर लक्खी मेले में पहुंचेंगे 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु, 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए, हजारों जवान तैनात

एमपी के इस मंदिर (Ratangarh Mata Mandir Lakkhi Mela) में लगाए गए घंटे का वजन 1935 किलो है। इसे देश का सबसे बड़ा और वजनी घंटा बताया जाता है। 16 अक्टूबर 2015 को तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोकार्पण किया था। सेंवढ़ा एसडीएम अशोक अवस्थी के अनुसार जिलेभर के अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। आठ सेक्टर में 1800 पुलिस बल व 1500 अधिकारी-कर्मचारी तैनात किए गए हैं।