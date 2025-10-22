Patrika LogoSwitch to English

दतिया

एमपी के रतनगढ़ माता मंदिर लक्खी मेले में पहुंचेंगे 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु, 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए, हजारों जवान तैनात

Ratangarh lakkhi mela: देशभर में मशहूर एमपी के दतिया के रतनगढ़ माता मंदिर में लगा तीन दिवसीय लक्खी मेला, इस बार 25 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई....

दतिया

image

Sanjana Kumar

Oct 22, 2025

Ratangarh lakkhi mela

Ratangarh lakkhi mela

Ratangarh Mata Mandir Lakkhi Mela: प्रसिद्ध रतनगढ़ माता मंदिर पर तीन दिवसीय लक्खी मंगलवार से शुरू हो गया है। तीन दिन में लगभग 25 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। यहां राजस्थान, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र से भी श्रद्धालु आते हैं। बुधवार को सर्पदंश पीडि़तों के बंध काटे जाएंगे। मान्यता है कि माता रतनगढ़ के दरबार में सर्पदंश का जहर उतर जाता है।

सुरक्षा (Ratangarh Mata Mandir Lakkhi Mela) के लिए 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। ज्ञात रहे कि 2006 में मड़ीखेड़ा डैम से पानी छोड़े जाने से सिंध नदी में नाव पलट गई थी। इसमें 56 की मौत हुई थी। 2013 में नए पुल पर भगदड़ में 115 की जान गई थी।

8 सेक्टर में बांटा

एमपी के इस मंदिर (Ratangarh Mata Mandir Lakkhi Mela) में लगाए गए घंटे का वजन 1935 किलो है। इसे देश का सबसे बड़ा और वजनी घंटा बताया जाता है। 16 अक्टूबर 2015 को तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोकार्पण किया था। सेंवढ़ा एसडीएम अशोक अवस्थी के अनुसार जिलेभर के अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। आठ सेक्टर में 1800 पुलिस बल व 1500 अधिकारी-कर्मचारी तैनात किए गए हैं।

खबर शेयर करें:

22 Oct 2025 10:33 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / एमपी के रतनगढ़ माता मंदिर लक्खी मेले में पहुंचेंगे 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु, 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए, हजारों जवान तैनात

