MP में यहां बड़े स्तर पर तोड़ी जाएंगी दुकानें, कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश

MP News: सोनागिर जैन तीर्थ क्षेत्र को जाममुक्त और व्यवस्थित बनाने की तैयारी तेज़ हो गई है। कलेक्टर ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए।

दतिया

image

Akash Dewani

Oct 28, 2025

songir jain tirth encroachment removal drive datia collector mp news

songir jain tirth encroachment removal drive datia collector (फोटो- सोशल मीडिया)

encroachment removal drive: दतिया जिले के सोनागिर तीर्थ क्षेत्र (songir jain tirth) में श्रद्धालुओं की सुविधा और यातायात व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से प्रशासनिक स्तर पर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े एक बार फिर सोनागिर पहुंचे और वहां जैन समाज के प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों और पंचायत सरपंच व सचिव के साथ बैठक की।

मंदिर के रास्ते में बनी दुकानें, आने जाने में होती है दिक्कत

कलेक्टर ने कहा कि सोनागिर जैन तीर्थ क्षेत्र में मंदिर के आसपास लंबे समय से अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों और निर्माणों के कारण श्रद्धालुओं को आवागमन में परेशानी होती है। इसे ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई किए जाने की तैयारी की गई है।

अतिक्रमण हटने के बाद मंदिर मार्ग चौड़ा और सुगम बन सकेगा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन दुकानदारों की दुकानें अतिकमण हटाने के दौरान प्रभावित होगी, उनके व्यवसाय पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा उन दुकानदारों को नई दुकानों का निर्माण कर उपलब्ध कराया जाएगा। (MP News)

व्यवस्थित करना ही उद्देश्य

कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि सोनागिर को साफ, सुंदर और जाममुक्त धार्मिक स्थल बनाना है। बैठक में एसडीएम संतोष तिवारी के अलावा मंदिर समितियों के पदाधिकारी, जैन समाज के वरिष्ठजन और पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

पंचायत एवं मंदिर समिति के सहयोग से बनेंगी दुकानें

जिन दुकानों को अतिक्रमण के रूप में तोड़े जाने की तैयारी की गई है उनमें काबिज दुकानदारों को नवीन दुकानें प्राथमिकता के साथ प्रदान की जाएंगी। दुकानों का निर्माण पंचायत मद एवं सोनागिर मंदिर समितियों के कोष द्वारा संयुक्त रूप से कराया जाएगा। सोनागिर में पार्किंग एवं लाइटिंग की व्यवस्था के लिए भी खाका खींचा गया है। दोपहर करीब 12 बजे आयोजित की गई बैठक में कलेक्टर वानखड़े ने प्रत्येक प्रतिनिधि से ठोस कार्ययोजना बताते हुए उनके सहयोग की अपेक्षा की।

