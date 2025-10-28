MP में यहां बड़े स्तर पर तोड़ी जाएंगी दुकानें, कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश

जिन दुकानों को अतिक्रमण के रूप में तोड़े जाने की तैयारी की गई है उनमें काबिज दुकानदारों को नवीन दुकानें प्राथमिकता के साथ प्रदान की जाएंगी। दुकानों का निर्माण पंचायत मद एवं सोनागिर मंदिर समितियों के कोष द्वारा संयुक्त रूप से कराया जाएगा। सोनागिर में पार्किंग एवं लाइटिंग की व्यवस्था के लिए भी खाका खींचा गया है। दोपहर करीब 12 बजे आयोजित की गई बैठक में कलेक्टर वानखड़े ने प्रत्येक प्रतिनिधि से ठोस कार्ययोजना बताते हुए उनके सहयोग की अपेक्षा की।