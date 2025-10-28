ये कैसा कानून? महिला को पुलिस ने कहा- जब खून निकलेगा तब लिखेंगे FIR

पीड़िता ने बताया कि घटना वाले दिन वह बालकनी में थी, तभी उसके भाई घर के बाहर खड़े होकर उसे गालियां दे रहे थे। जब वह उन्हें समझाने नीचे आई, तो सूर्यप्रताप ने हाथ में ईंट उठाई और उसके सिर पर दे मारी। इसके बाद आरोपियों ने उसे थप्पड़ों और मुक्कों से बुरी तरह मारा। उसने कहा कि वह दर्द और खून से लथपथ गिर पड़ी, लेकिन आरोपी रुकने वाले नहीं थे। इसी बीच उसके पति और सास ने किसी तरह बीच-बचाव किया। जाते-जाते आरोपी भाई बोले-आज बच गई, अगली बार जान ले लेंगे। (MP News)