Dausa-Dudu State Highway: 3 माह में ही उखड़ने लगा 33 करोड़ का हाईवे, जगह-जगह गहरे गड्ढे; आए दिन हो रहे हादसे

रूपाहेड़ी कलां से लवाण तक सड़क की हालत बेहद खराब है। रोजाना सैकड़ों वाहन गुजरने के बावजूद पीडब्ल्यूडी अधिकारी मौन हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हाल ही में कई वाहन पलटने और बाइक सवारों के घायल होने की घटनाएं हो चुकी हैं। स्थानीय निवासी रामकिशोर सैनी, राजेन्द्र खंडेलवाल, कैलाश चंद साहू, सुभम खंडेलवाल, बना सिंह और सोनू पाटनी ने बताया कि सड़क मात्र तीन-चार माह पूर्व ही बनी थी, लेकिन बरसात में डामर उखड़ गया। बाद में किया गया पेचवर्क भी एक ही दिन में निकल गया, जिससे सड़क फिर से खराब हो गई।