दौसा

Dausa-Dudu State Highway: 3 माह में ही उखड़ने लगा 33 करोड़ का हाईवे, जगह-जगह गहरे गड्ढे; आए दिन हो रहे हादसे

Dausa-Dudu State Highway: दौसा-दूदू वाया चाकसू स्टेट हाईवे पहली ही बारिश में जगह-जगह से उखड़ गया।

2 min read
Google source verification

दौसा

image

Anil Prajapat

Nov 12, 2025

Dausa-Dudu-State-Highway

हाईवे पर जगह-जगह गड्ढे। फोटो: पत्रिका

Dausa News: दौसा-दूदू वाया चाकसू स्टेट हाईवे, जो करीब 33 करोड़ रुपए की लागत से बना था, पहली ही बारिश में जगह-जगह से उखड़ गया। सड़क पर गिट्टियां फैल गई हैं और बीच-बीच में गहरे गड्ढे बन गए हैं। तेज रफ्तार में गुजरने वाले वाहन गड्ढों में गिरकर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और चालक घायल हो रहे हैं।

हाईवे की मरम्मत को लेकर दौसा और बस्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग एक-दूसरे पर जिम्मेदारी टाल रहे हैं। बस्सी विभाग का कहना है कि यह मार्ग दौसा के अधीन है, जबकि दौसा विभाग इसे बस्सी के अधीन बता रहा है।

सड़क की हालत बेहद खराब, पीडब्ल्यूडी अधिकारी मौन

रूपाहेड़ी कलां से लवाण तक सड़क की हालत बेहद खराब है। रोजाना सैकड़ों वाहन गुजरने के बावजूद पीडब्ल्यूडी अधिकारी मौन हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हाल ही में कई वाहन पलटने और बाइक सवारों के घायल होने की घटनाएं हो चुकी हैं। स्थानीय निवासी रामकिशोर सैनी, राजेन्द्र खंडेलवाल, कैलाश चंद साहू, सुभम खंडेलवाल, बना सिंह और सोनू पाटनी ने बताया कि सड़क मात्र तीन-चार माह पूर्व ही बनी थी, लेकिन बरसात में डामर उखड़ गया। बाद में किया गया पेचवर्क भी एक ही दिन में निकल गया, जिससे सड़क फिर से खराब हो गई।

धूल के गुबार से वाहन चालक परेशान

धूल के गुबार से वाहन चालक परेशान हैं। दौसा बस स्टैंड से तूंगा, चाकसू और रूपाहेड़ी तक वाहनों के निकलने पर गड्ढों से धूल का गुबार उठता है, जिससे पीछे आने वाले चालकों को दृश्यता नहीं रहती और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। हाइवे पर कई जगह बगल में पटरी नहीं बनी है। ऐसे में बड़े वाहन चालकों को पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलती और वे सड़क पर ही वाहन खड़ा कर देते हैं, जिससे हादसों की आशंका बनी रहती है।

इनका कहना है

सार्वजनिक निर्माण विभाग दौसा के सहायक अभियंता अभिषेक कुमार ने बताया कि लवाण सीएसी से तेली तिबारा तक सड़क में गड्ढे हो गए हैं। सर्वे कर लिया गया है, एक-दो दिन में मरम्मत का कार्य शुरू होगा। वहीं, बस्सी के एईएन दिनेश मीणा ने कहा कि दौसा-दूदू वाया चाकसू स्टेट हाईवे का हिस्सा लवाण से तूंगा तक जयपुर जिले में आता है, पर पेचवर्क का काम सार्वजनिक निर्माण विभाग दौसा द्वारा करवाया जाएगा।

Bypass Road: राजस्थान में यहां 250 करोड़ की लागत से बनेगा नया बाईपास, 4KM घटेगी दूरी; यह रहेगा रूट
सीकर
Rajasthan-Four-Lane-Bypass

12 Nov 2025 12:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Dausa-Dudu State Highway: 3 माह में ही उखड़ने लगा 33 करोड़ का हाईवे, जगह-जगह गहरे गड्ढे; आए दिन हो रहे हादसे

दौसा

राजस्थान न्यूज़

