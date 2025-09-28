Abhaneri Festival: चांदबावड़ी पर दिखा पर्यटन, संस्कृति व लोककलाओं का संगम, डिप्टी CM दिया ने बनाया दीपक

शुक्रवार शाम को राजस्थानी फोक इवनिंग में जिला कलक्टर देवेन्द्र कुमार, विधायक भागचन्द सैनी टांकड़ा आदि ने शिरकत की। इस दौरान एसडीओ रामसिंह राजावत, पर्यटन विभाग के उपनिदेशक उपेन्द्रसिंह शेखावत, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जयपुर अधीक्षक विनय गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष लक्ष्मी रेला, पंकज इन्दोरिया समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।