Abhaneri Festival: चांदबावड़ी पर दिखा पर्यटन, संस्कृति व लोककलाओं का संगम, डिप्टी CM दिया ने बनाया दीपक

Abhaneri Festival at Chand Baori: आभानेरी फेस्टिवल के दूसरे दिन लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां का देश-विदेश से आए सैलानियों ने जमकर लुफ्त उठाया।

2 min read

दौसा

image

Anil Prajapat

Sep 28, 2025

Abhaneri-Festival-at-Chand-Baori-3
Play video

आभानेरी फेस्टिवल। फोटो: पत्रिका

बांदीकुई। विश्वप्रसिद्ध प्राचीन धरोहर आभानेरी की चांदबावड़ी पर दो दिवसीय आभानेरी फेस्टिवल के दूसरे दिन लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां का देश-विदेश से आए सैलानियों ने जमकर लुफ्त उठाया।

डिप्टी सीएम व पर्यटन मंत्री दिया कुमारी, विधायक भागचन्द सैनी टांकड़ा ने चांदबावड़ी के अनूठे स्थापत्य का दीदार किया। इस दौरान गाइड ने उन्हें बावड़ी के ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने पुरामहत्व से जुड़े स्थलों की चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

डिप्टी सीएम ने लाख की चूड़ियों की स्टॉल पर पहुंचकर जानकारी ली। उन्होंने कहा कि चांद बावड़ी की बनावट अद्भुत है। हम सभी को यहां का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना चाहिए, ताकि जयपुर आने वाले पर्यटक यहां तक पहुंचे।

डिप्टी सीएम दिया ने बनाया दीया

इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कुंभकार के चाक पर मिट्टी का दीपक बनाया। अधिक से अधिक स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। समीप स्थित प्राचीन हर्षद माताजी व बालाजी मन्दिर में दर्शन किए। पद्मश्री अनवर खान के कार्यक्रम का आनंद लिया।

राज्य पर्यटन विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुए दो दिवसीय आभानेरी फेस्टीवल के दौरान दिन में कच्ची घोड़ी, बहरुपिया कला, कठपुतली, केमल सफारी एवं शहनाई वादन आदि कार्यक्रम हुए।

शुक्रवार शाम को राजस्थानी फोक इवनिंग में जिला कलक्टर देवेन्द्र कुमार, विधायक भागचन्द सैनी टांकड़ा आदि ने शिरकत की। इस दौरान एसडीओ रामसिंह राजावत, पर्यटन विभाग के उपनिदेशक उपेन्द्रसिंह शेखावत, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जयपुर अधीक्षक विनय गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष लक्ष्मी रेला, पंकज इन्दोरिया समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।

गौरतलब है कि चांदबावड़ी में संरक्षण कार्य के बाद कुछ माह पहले ही महलनुमा संरचना को पर्यटकों को देखने के लिए खोला गया है।

दौसा

Published on:

28 Sept 2025 03:03 pm

Abhaneri Festival: चांदबावड़ी पर दिखा पर्यटन, संस्कृति व लोककलाओं का संगम, डिप्टी CM दिया ने बनाया दीपक

