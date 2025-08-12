वर्क फ्रॉम होम के नाम पर लाखों की ठगी, राजस्थान सहित कई राज्यों के लोगों को बनाया शिकार, पुलिस ने ऐसे दबोचा

लालसोट। मंडावरी थाना पुलिस ने डीएसटी टीम एवं साइबर सैल के सहयोग से लाखों रुपए की साइबर ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर मोबाइल जब्त किया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह वर्क फ्रॉम होम के नाम कई जनों को शिकार बना कर उनसे लाखों रुपए की ठगी की है। आरोपी के मोबाइल नंबर व व्हाट्सएप नंबरों के खिलाफ तेलंगाना के हैदराबाद और उप्पल रचकोण्डा, हरियाणा के पानीपत एवं उत्तर प्रदेश के सिंदोरा में भी प्रकरण दर्ज मिले हैं, जिससे यह अनुमान है कि आरोपी अब तक कई राज्यों के लोगों को साइबर ठगी का शिकार बना चुका है।