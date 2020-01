अमरीका के राजदूत आज आएंगे चांदबावड़ी

America's ambassador will come to Chandbawadi today: राजदूत केनेथ आई जस्टर बुधवार को जिले के आभानेरी स्थित ऐतिहासिक स्थल चांद बावड़ी का भ्रमण करेंगे