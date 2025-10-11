Dausa: हथियारों से लैस बदमाशों का टोल प्लाजा पर हमला, टोलकर्मियों को बेरहमी से पीटा, सात घायल

हमले में घायल हुए कर्मियों में रमेश कुमार मिश्रा, राहुल यादव (मेरठ), अनिल कुमार (रीवा), कृष्णा यादव (बलिया), ओमप्रकाश विश्वकर्मा (रीवा), आदर्श अवस्थी (बेलपुर मोरेय) और अजय चंद (छपरा) शामिल हैं। घटना के बाद सभी कर्मी सदर थाना पहुंचे और मामला दर्ज कराया। पुलिस ने बताया कि यह हमला पूर्व नियोजित प्रतीत होता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच टीम गठित कर दी गई है। सभी आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।