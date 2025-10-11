Dausa: हथियारों से लैस बदमाशों का टोल प्लाजा पर हमला, टोलकर्मियों को बेरहमी से पीटा, सात घायल

घायल टोलकर्मी। फोटो: पत्रिका
दौसा। राष्ट्रीय राजमार्ग-21 स्थित एक्सप्रेस हाईवे टोल प्लाजा पर देर रात एक दर्जन से अधिक बदमाशों ने टोलकर्मियों पर हमला कर दिया, जिसमें सात कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावरों ने टोलकर्मियों से नकदी और जेवरात भी लूट लिए। घायलों को जिला अस्पताल दौसा में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
टोल प्लाजा मैनेजर रमेश कुमार मिश्रा निवासी धानापुर, जिला चंदौली (उत्तर प्रदेश) ने रिपोर्ट में बताया कि गुरुवार को पाथ इंडियन लिमिटेड कंपनी से टोल संचालन का कार्यभार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दूसरी कंपनी को सौंपा था। इस दौरान वह और उनकी टीम हैंडओवर प्रक्रिया में व्यस्त थे।
रात करीब साढ़े नौ से दस बजे के बीच टोलकर्मी गेस्ट हाउस की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में एक बाइक तिरछी खड़ी मिली। जब हॉर्न बजाया तो खेत में बैठे 10-15 युवक लोहे की सरिया और धारदार हथियारों से लैस होकर वाहन की ओर बढ़ने लगे। टीम ने गाड़ी पीछे करने की कोशिश की, लेकिन पीछे से बिना नंबर प्लेट की काली थार गाड़ी ने रास्ता रोक लिया।
हमलावरों ने वाहन का गेट खोलकर कर्मचारियों को बाहर खींच लिया और हथियारों से बेरहमी से पीटा। इस दौरान टोल मैनेजर की टी-शर्ट फाड़ दी गई और गले में पहनी तीन तोले की सोने की चेन, हाथ में चांदी का कड़ा व ब्रेसलेट लूट लिया गया। साथ ही लगभग 1.10 लाख रुपए नकद, कंपनी के दस्तावेज और स्टांप वाला बैग भी छीन लिया गया।
हमले में घायल हुए कर्मियों में रमेश कुमार मिश्रा, राहुल यादव (मेरठ), अनिल कुमार (रीवा), कृष्णा यादव (बलिया), ओमप्रकाश विश्वकर्मा (रीवा), आदर्श अवस्थी (बेलपुर मोरेय) और अजय चंद (छपरा) शामिल हैं। घटना के बाद सभी कर्मी सदर थाना पहुंचे और मामला दर्ज कराया। पुलिस ने बताया कि यह हमला पूर्व नियोजित प्रतीत होता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच टीम गठित कर दी गई है। सभी आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।
