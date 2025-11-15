राजस्थान में है एशिया का सबसे बड़ा कच्चा बांध, अचानक इस बांध के पानी का बदल रहा है रंग, जानिए कौन है जिम्मेदार?

बांध के पानी का रंग पिछले कुछ महीनों में गहरा हरा और काला हो गया है। जलकुंभी और शैवाल तेजी से फैल गए हैं, मछलियां मरने लगी हैं और पानी से तेज सड़ांध आ रही है। जानकारों के अनुसार रंगाई में उपयोग किए जाने वाले रसायन, अमोनिया, आर्सेनिक, सीसा और भारी धातुएं पानी में घुल रही हैं, जो जलीय जीवों के साथ मानव स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा है। ग्रामीणों और पक्षी संरक्षण कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की है कि सांगानेर की औद्योगिक इकाइयों को मोरेल नदी में अपशिष्ट डालने से रोका जाए। अपशिष्ट शोधन संयंत्र की अनिवार्यता और नियमों की अवहेलना करने वाली इकाइयों पर सख्त कार्रवाई की जाए।