Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

दिवाली से पहले ACB की बड़ी कार्रवाई, पीडब्ल्यूडी कार्यालय में AAO व 2 संविदाकर्मी रिश्वत लेते गिरफ्तार

दिवाली से पहले शुक्रवार को शहर के गंगापुर रोड स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) अधिशासी अभियंता कार्यालय में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी और दो संविदाकर्मियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है।

less than 1 minute read

दौसा

image

kamlesh sharma

Oct 17, 2025

फोटो पत्रिका

लालसोट (दौसा)। दिवाली से पहले शुक्रवार को शहर के गंगापुर रोड स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) अधिशासी अभियंता कार्यालय में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी और दो संविदाकर्मियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। तीनों आरोपी कुल छह हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए हैं। प्रकरण में अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि 15 अक्टूबर को ब्यूरो को शिकायत मिली थी कि लालसोट पीडब्ल्यूडी कार्यालय में डी-क्लास ठेकेदारी लाइसेंस बनवाने के लिए 7500 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है।

शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी उपमहानिरीक्षक राजेश सिंह के सुपरविजन और उप अधीक्षक नवल किशोर के नेतृत्व में टीम ने गुरुवार को गोपनीय जांच की। सत्यापन के दौरान सहायक प्रशासनिक अधिकारी समुद्र सिंह ने परिवादी से 1500 रुपए लिए और 3500 रुपए अधिशासी अभियंता को देने की बात कही। संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर हंसराज सैनी ने 2500 रुपये मांगे।

शुक्रवार को ट्रैप कार्रवाई के दौरान समुद्र सिंह ने परिवादी से 3500 रुपए लेकर संविदा कर्मचारी विष्णु कुमार सैनी को सौंपा दिए। उसी समय एसीबी ने दोनों को दबोच लिया। वहीं हंसराज सैनी को 2500 रुपए लेते गिरफ्तार किया गया। एसीबी ने मौके से कुल छह हजार रुपए की रिश्वत राशि बरामद की। तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है।

ये भी पढ़ें

Bribe Case: राजस्थान में ACB का बड़ा एक्शन, मिठाई के डिब्बे में रिश्वत लेता पटवारी गिरफ्तार
कोटा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Oct 2025 08:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / दिवाली से पहले ACB की बड़ी कार्रवाई, पीडब्ल्यूडी कार्यालय में AAO व 2 संविदाकर्मी रिश्वत लेते गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दौसा में मां-बेटी की तलाई में डूबने से मौत, परिजनों से झगड़ा के बाद घर से निकली थी

दौसा

दौसा में जन्मदिन समारोह से लौटते समय युवक की पीट-पीटकर हत्या, मुख्य आरोपी डिटेन

दौसा

Dausa News: दौसा में सरकारी कर्मचारियों की चेतावनी, मांगों पर हो कार्रवाई, नहीं तो मनाएंगे काली दीपावली

dausa news
दौसा

Dausa News: बहन की लव मैरिज से आहत 17 साल के भाई ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में दो लोगों का लिखा नाम

Rajasthan Police
दौसा

दिवाली से पहले गुड न्यूज: राजस्थान के इस जिले में बनेगी 12 नई सड़कें, 819.40 लाख होंगे खर्च

new road built
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.