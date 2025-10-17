दिवाली से पहले ACB की बड़ी कार्रवाई, पीडब्ल्यूडी कार्यालय में AAO व 2 संविदाकर्मी रिश्वत लेते गिरफ्तार

फोटो पत्रिका
लालसोट (दौसा)। दिवाली से पहले शुक्रवार को शहर के गंगापुर रोड स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) अधिशासी अभियंता कार्यालय में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी और दो संविदाकर्मियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। तीनों आरोपी कुल छह हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए हैं। प्रकरण में अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि 15 अक्टूबर को ब्यूरो को शिकायत मिली थी कि लालसोट पीडब्ल्यूडी कार्यालय में डी-क्लास ठेकेदारी लाइसेंस बनवाने के लिए 7500 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है।
शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी उपमहानिरीक्षक राजेश सिंह के सुपरविजन और उप अधीक्षक नवल किशोर के नेतृत्व में टीम ने गुरुवार को गोपनीय जांच की। सत्यापन के दौरान सहायक प्रशासनिक अधिकारी समुद्र सिंह ने परिवादी से 1500 रुपए लिए और 3500 रुपए अधिशासी अभियंता को देने की बात कही। संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर हंसराज सैनी ने 2500 रुपये मांगे।
शुक्रवार को ट्रैप कार्रवाई के दौरान समुद्र सिंह ने परिवादी से 3500 रुपए लेकर संविदा कर्मचारी विष्णु कुमार सैनी को सौंपा दिए। उसी समय एसीबी ने दोनों को दबोच लिया। वहीं हंसराज सैनी को 2500 रुपए लेते गिरफ्तार किया गया। एसीबी ने मौके से कुल छह हजार रुपए की रिश्वत राशि बरामद की। तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है।
