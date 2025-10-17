दिवाली से पहले ACB की बड़ी कार्रवाई, पीडब्ल्यूडी कार्यालय में AAO व 2 संविदाकर्मी रिश्वत लेते गिरफ्तार

लालसोट (दौसा)। दिवाली से पहले शुक्रवार को शहर के गंगापुर रोड स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) अधिशासी अभियंता कार्यालय में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी और दो संविदाकर्मियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। तीनों आरोपी कुल छह हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए हैं। प्रकरण में अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।