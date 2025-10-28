Patrika LogoSwitch to English

दौसा

राजस्थान: नाबालिग से बलात्कार का प्रयास, आरोपी को खंभे से बांधकर धुनाई की, सिर के बाल काटे

दौसा जिले के एक गांव में घर में घुसकर नाबालिग से बलात्कार के प्रयास का मामला सामने आया है। इस दौरान ग्रामीणों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और बिजली के पोल से बांधकर उसकी जमकर धुनाई की और उसके सिर के बाल काट दिए।

दौसा

image

kamlesh sharma

Oct 28, 2025

सिर के बाल काटे गए। फोटो पत्रिका नेटवर्क

दौसा जिले के एक गांव में घर में घुसकर नाबालिग से बलात्कार के प्रयास का मामला सामने आया है। इस दौरान ग्रामीणों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और बिजली के पोल से बांधकर उसकी जमकर धुनाई की और उसके सिर के बाल काट दिए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को डिटेन कर लिया है। पीड़िता के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कराया है।

पुलिस के अनुसार पीड़िता के चाचा ने रिपोर्ट में बताया है कि रात्रि करीब 11.30 बजे उसकी भतीजी घर पर सो रही थी। जब वह बाहर टॉयलेट करने गई तो पीछे से आरोपी मकान के अन्दर घुस गया। उसके 2-3 साथी बाहर खड़े थे। जब भतीजी मकान के अंदर गई तो आरोपी उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा व बलात्कार का प्रयास किया।

इसी दौरान पीडि़ता के भाई की नींद खुली वह उसे पकड़ने के लिए गया तो आरोपी ने भाई व दादाजी को धक्का मार दिया। चिल्लाने पर पड़ोस के लोग भी उठ गए और आरोपी को पकड़ लिया और पोल से बांध दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचे तो भीड़ जमा थी। ग्रामीणों ने एक युवक को बांध रखा था एवं उसके साथ मारपीट कर रहे थे, पुलिस ने उसे डिटेन कर लिया।

28 Oct 2025 07:32 pm

दौसा

राजस्थान न्यूज़

