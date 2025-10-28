राजस्थान: नाबालिग से बलात्कार का प्रयास, आरोपी को खंभे से बांधकर धुनाई की, सिर के बाल काटे

इसी दौरान पीडि़ता के भाई की नींद खुली वह उसे पकड़ने के लिए गया तो आरोपी ने भाई व दादाजी को धक्का मार दिया। चिल्लाने पर पड़ोस के लोग भी उठ गए और आरोपी को पकड़ लिया और पोल से बांध दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचे तो भीड़ जमा थी। ग्रामीणों ने एक युवक को बांध रखा था एवं उसके साथ मारपीट कर रहे थे, पुलिस ने उसे डिटेन कर लिया।