Indian Railways: मेहंदीपुर बालाजी आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत, कोरोना काल में बंद पैसेंजर ट्रेन लंबे इंतजार के बाद फिर शुरू

फाइल फोटो
Bareilly-Bandikui Passenger Train: बांदीकुई। रेलवे की ओर से अतिरिक्त यात्रीभार को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए बरेली-बांदीकुई-बरेली प्रतिदिन सवारी गाड़ी का संचालन किया जाएगा। छोटे-बड़े करीब चार दर्जन स्टेशनों पर ठहराव होने से लोगों को सुविधा मिल सकेगी।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार ट्रेन संख्या 54356 बरेली-बांदीकुई प्रतिदिन सवारी गाडी 30 जनवरी से बरेली से प्रतिदिन 21. 05 बजे रवाना होकर अगले दिन 9. 50 बजे बांदीकुई पहुंचेगी। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 54355 बांदीकुई-बरेली प्रतिदिन सवारी गाडी 31 जनवरी से बांदीकुई से प्रतिदिन 14. 45 बजे रवाना होकर अगले दिन 6. 20 बजे बरेली पहुंचेगी।
मार्ग में रामगंगा ब्रिज, बशारतगंज, निशोई, आंवला, रेवती बहोड़ा खेड़ा, करेंगी, दबतरा, आसफपुर, सिसरका, चंदौसी, बहजोई, बबराला, राजघाट नरौरा, डिबाई, अतरौली रोड, हरदुआगंज, मंजूरगढ़ी, अलीगढ़, दाऊद खान, मंडराक, सासनी, हाथरस, पोरा, जलेसर रोड, चमरौला, बरहन, मितावली, एत्मादपुर, कुबेरपुर, छलेसर, यमुना ब्रिज आगरा, आगरा फोर्ट, ईदगाह, बिचपुरी, रायभा, अछनेरा, चिकसाना, भरतपुर, हेलक, नदबई, खेड़ली, घोसराना, मंड़ावर महुवा रोड, करणपुरा, बिवाई व श्रीघासीनगर आदि स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इसमें 10 साधारण श्रेणी व 2 गार्ड डिब्बों सहित कुल 12 डिब्बे होंगे।
बांदीकुई स्टेशन से काफी संख्या में मेहंदीपुरबालाजी जाने वाले श्रद्धालु आवागमन करते है। इसके अलावा काफी संख्या में लोग यहां से यात्रा करते हैं। इस रूट पर ट्रेन चलाने की मांग भी थी। गौरतलब है कि कोरोना से पहले बरेली-बांदीकुई ट्रेन का संचालन होता था। लेकिन कोरोनकाल के दौरान ट्रेन का संचालन बंद कर दिया गया था। लोगों की मांग को देखते हुए संचालन शुरू किया गया है।
