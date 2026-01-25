Indian Railways: मेहंदीपुर बालाजी आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत, कोरोना काल में बंद पैसेंजर ट्रेन लंबे इंतजार के बाद फिर शुरू

मार्ग में रामगंगा ब्रिज, बशारतगंज, निशोई, आंवला, रेवती बहोड़ा खेड़ा, करेंगी, दबतरा, आसफपुर, सिसरका, चंदौसी, बहजोई, बबराला, राजघाट नरौरा, डिबाई, अतरौली रोड, हरदुआगंज, मंजूरगढ़ी, अलीगढ़, दाऊद खान, मंडराक, सासनी, हाथरस, पोरा, जलेसर रोड, चमरौला, बरहन, मितावली, एत्मादपुर, कुबेरपुर, छलेसर, यमुना ब्रिज आगरा, आगरा फोर्ट, ईदगाह, बिचपुरी, रायभा, अछनेरा, चिकसाना, भरतपुर, हेलक, नदबई, खेड़ली, घोसराना, मंड़ावर महुवा रोड, करणपुरा, बिवाई व श्रीघासीनगर आदि स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इसमें 10 साधारण श्रेणी व 2 गार्ड डिब्बों सहित कुल 12 डिब्बे होंगे।