दौसा में भीषण हादसा: हार्डकोर अपराधी को ले जा रही पुलिस बस और ट्रक की भिड़ंत, कई पुलिसकर्मी जख्मी

ताजा अपडेट के मुताबिक, यह हादसा ग्राम कालाखोह स्थित उम्मेद लेक पैलेस के पास हुआ। नागौर जिले के परबतसर से हार्डकोर अपराधी धर्मेन्द्र उर्फ लुक्का को धौलपुर पुलिस जिला धौलपुर लेकर जा रही थी। पुलिस वैन अपने आगे चल रही ट्रक से सुबह करीब 09:30 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में जिस अपराधी को ले जाया जा रहा था वह भी घायल हुआ है। इसके अलावा 8 अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।