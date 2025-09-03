दौसा में भीषण हादसा: हार्डकोर अपराधी को ले जा रही पुलिस बस और ट्रक की भिड़ंत, कई पुलिसकर्मी जख्मी

दौसा। जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग-21 पर मंगलवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। कालाखोह बस स्टैंड के पास एक पुलिस बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बस में सवार कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
इस हादसे में जिस अपराधी को ले जाया जा रहा था, वह भी घायल हुआ है। वहीं दो पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर हायर सेंटर रेफर किया गया है।
जानकारी के अनुसार, यह बस परबतसर से धौलपुर एक कैदी को लेकर जा रही थी। बताया जा रहा है कि बस में हार्डकोर अपराधी को पुलिस सुरक्षा घेरे में ले जाया जा रहा था। रास्ते में अचानक सामने से चल रहे ट्रक से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और अंदर बैठे जवानों को चोटें आईं।
हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोग मौके पर दौड़ पड़े और पुलिसकर्मियों को बाहर निकालने में मदद की। कई जवान खून से लथपथ सड़क पर घायल अवस्था में पड़े थे, जिन्हें तुरंत एंबुलेंस और पुलिस वाहन की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया।
ताजा अपडेट के मुताबिक, यह हादसा ग्राम कालाखोह स्थित उम्मेद लेक पैलेस के पास हुआ। नागौर जिले के परबतसर से हार्डकोर अपराधी धर्मेन्द्र उर्फ लुक्का को धौलपुर पुलिस जिला धौलपुर लेकर जा रही थी। पुलिस वैन अपने आगे चल रही ट्रक से सुबह करीब 09:30 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में जिस अपराधी को ले जाया जा रहा था वह भी घायल हुआ है। इसके अलावा 8 अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।
घायलों में क्रमशः धर्मेन्द्र उर्फ़ लुक्का मुल्जिम, भंवर सिंह एएसआई, संदीप, ईश्वर दयाल एचसी, धर्मेंद्र कांस्टेबल, शशी, राजेश कानि व धीरज कानि घायल हुए हैं। इनमें से भंवर सिंह एएसआई व संदीप की हालत गंभीर होने के कारण हायर सेंटर जयपुर रेफर कर दिया गया।
सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। ट्रैफिक को भी कुछ समय के लिए रोकना पड़ा, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बारिश के चलते सड़क फिसलन भरी थी, जिसके कारण हादसा और भी गंभीर हो गया।
फिलहाल जिला अस्पताल में घायलों का उपचार जारी है। जिस अपराधी को बस में बैठाकर ले जाया जा रहा था, उसकी क्या हालत है। अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है। जबकि चालक सहित कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मौके पर बचाव और राहत कार्य जारी है।