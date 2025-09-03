भारी बारिश का असर: जम्मू आने-जाने वाली 10 ट्रेन रद्द, 4 आंशिक रद्द, पुणे-सतारा रेलखंड भी प्रभावित

जयपुर। उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल में भारी बारिश के कारण कठुआ-माधोपुर पंजाब स्टेशन के बीच हुए नुकसान के कारण रेल यातायात लगातार प्रभावित हो रहा है। रेलवे ने अब दस ट्रेनों का संचालन रद्द कर दिया है। इनमें कई ट्रेन इस महीने के अंत तक रद्द रहेंगी।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार 6 सितंबर तक अजमेर-जम्मूतवी-अजमेर ट्रेन, 2 से 30 सितंबर तकार बाड़मेर-जम्मूतवी-बाड़मेर ट्रेन रद्द रहेगी। इसके अलावा 6, 13, 20 व 27 सितंबर को बांद्रा टर्मिनस- जम्मूतवी ट्रेन ट्रेन रद्द रहेगी। वहीं 8, 15, 22 व 29 सितंबर को, भावनगर टर्मिनस शहीद कप्तान तुषार महाजन ट्रेन भी रद्द रहेगी।
इसके अलावा 7, 14, 21 व 28 सितंबर को, शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन भावनगर टर्मिनस ट्रेन भी रद्द रहेगी। 8, 15, 22 व 29 सितंबर को, साबरमती-श्री माता वैष्णोदेवी कटरा ट्रेन और 7, 14, 21 व 28 सितंबर को श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा साबरमती ट्रेन 2, 9, 16, 23 व 30 सितंबर को प्रारम्भिक स्टेशन से रद्द रहेगी।
इनके अलावा भगत की कोठी जम्मू तवी, साबरमती-जम्मूतवी ट्रेन 2 से 30 सितंबर तक, जम्मूतवी-भगत की कोठी ट्रेन व जम्मूतवी-साबरमती ट्रेन 3 से 30 सितंबर तक फिरोजपुर कैंट से जम्मूतवी के मध्य आंशिक रद्द रहेगी।
आगामी त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर रेवाड़ी-रींगस-रेवाड़ी एक्सप्रेस अनारक्षित स्पेशल रेलसेवा का संचालन 3 और 4 सितंबर को होगा। इसी प्रकार रींगस-रेवाड़ी-रींगस एक्सप्रेस अनारक्षित स्पेशल रेलसेवा का संचालन 4 और 5 सितंबर को होगा। ट्रेन में कुल 16 डिब्बे होंगे।
मध्य रेलवे के पुणे-सतारा रेलखंड के मध्य जरंडेश्वर स्टेशन के मध्य तकनीकी काम के चलते चार ट्रेन का संचालन प्रभावित रहेगा। बीकानेर-मिरज ट्रेन 15 सितंबर को, मिरज-बीकानेर ट्रेन 16 सितंबर तक मिरज-पुणे स्टेशन के मध्य आंशिक रद्द रहेगी। उदयपुर सिटी-मैसूर-उदयपुर सिटी ट्रेन 30-30 मिनट तक रेगुलेट रहेगी। रेलवे ने हैदराबाद-जयपुर ट्रेन व हैदराबाद- हिसार ट्रेन की निम्बाहेड़ा स्टेशन पर ठहराव की अवधि में विस्तार किया है।