भारी बारिश का असर: जम्मू आने-जाने वाली 10 ट्रेन रद्द, 4 आंशिक रद्द, पुणे-सतारा रेलखंड भी प्रभावित

मध्य रेलवे के पुणे-सतारा रेलखंड के मध्य जरंडेश्वर स्टेशन के मध्य तकनीकी काम के चलते चार ट्रेन का संचालन प्रभावित रहेगा। बीकानेर-मिरज ट्रेन 15 सितंबर को, मिरज-बीकानेर ट्रेन 16 सितंबर तक मिरज-पुणे स्टेशन के मध्य आंशिक रद्द रहेगी। उदयपुर सिटी-मैसूर-उदयपुर सिटी ट्रेन 30-30 मिनट तक रेगुलेट रहेगी। रेलवे ने हैदराबाद-जयपुर ट्रेन व हैदराबाद- हिसार ट्रेन की निम्बाहेड़ा स्टेशन पर ठहराव की अवधि में विस्तार किया है।