लालसोट-धौलपुर NH 23 पर बेकाबू हुई कार, पदयात्रियों को कुचला, 1 की दर्दनाक मौत

मौके से निकल रहे विधायक रामबिलास मीना ने अपना वाहन रुकवाया और सभी घायलों को लेकर साथ लेकर जिला हॉस्पिटल आए। लालसोट सीओ दिलीप मीना ने बताया कि घटना में विक्की कुमार मीणा (35) पुत्र जुगराज मीणा निवासी मीनाखेड़ी सवाई माधोपुर की मौत हो गई। वहीं मनीष मीणा निवासी अमराबाद, केशंता मीणा निवासी रामगढ़ पचवारा, भागीरथ मीणा, लोकेश मीणा निवासी बिडौली, कमली मीणा निवासी चक पृथ्वीसिंहपुरा, कृष्ण मीणा निवासी रामगढ़ पचवारा घायल हो गए। पांच घायलों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया।