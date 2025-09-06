लालसोट-धौलपुर NH 23 पर बेकाबू हुई कार, पदयात्रियों को कुचला, 1 की दर्दनाक मौत

राजस्थान में लालसोट-धौलपुर एनएच 23 पर पक्काधोरा गांव के पास शनिवार शाम को गोवंश को टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित हुई बोलेरो कार ने रामगढ़ पचवारा से खुर्रा बीजासणी माता जा रहे पदयात्रियों को कुचल दिया। घटना में एक जने की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन पदयात्री घायल हो गए।
मौके से निकल रहे विधायक रामबिलास मीना ने अपना वाहन रुकवाया और सभी घायलों को लेकर साथ लेकर जिला हॉस्पिटल आए। लालसोट सीओ दिलीप मीना ने बताया कि घटना में विक्की कुमार मीणा (35) पुत्र जुगराज मीणा निवासी मीनाखेड़ी सवाई माधोपुर की मौत हो गई। वहीं मनीष मीणा निवासी अमराबाद, केशंता मीणा निवासी रामगढ़ पचवारा, भागीरथ मीणा, लोकेश मीणा निवासी बिडौली, कमली मीणा निवासी चक पृथ्वीसिंहपुरा, कृष्ण मीणा निवासी रामगढ़ पचवारा घायल हो गए। पांच घायलों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया।
गौरतलब है कि सवाईमाधोपुर के बौंली उपखंड क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर एक दर्दनाक हादसे ने चार लोगों को काल का ग्रास बना दिया। भीषण सड़क हादसे से क्षेत्र का माहौल गमगीन हो गया। एक ट्रक ने पैदल जा रहे श्रद्धालुओं को कुचल दिया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि दो घायलों को लालसोट जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में मरने वालों में चारों महिलाएं थी।