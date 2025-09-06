Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दौसा

लालसोट-धौलपुर NH 23 पर बेकाबू हुई कार, पदयात्रियों को कुचला, 1 की दर्दनाक मौत

लालसोट सीओ दिलीप मीना ने बताया कि घटना में विक्की कुमार मीणा (35) पुत्र जुगराज मीणा निवासी मीनाखेड़ी सवाई माधोपुर की मौत हो गई।

दौसा

Rakesh Mishra

Sep 06, 2025

dausa accident
जिला हॉस्पिटल में घायलों के उपचार का जायजा लेते विधायक रामबिलास मीना। फोटो- पत्रिका

राजस्थान में लालसोट-धौलपुर एनएच 23 पर पक्काधोरा गांव के पास शनिवार शाम को गोवंश को टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित हुई बोलेरो कार ने रामगढ़ पचवारा से खुर्रा बीजासणी माता जा रहे पदयात्रियों को कुचल दिया। घटना में एक जने की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन पदयात्री घायल हो गए।

विधायक ने पहुंचाया अस्पताल

मौके से निकल रहे विधायक रामबिलास मीना ने अपना वाहन रुकवाया और सभी घायलों को लेकर साथ लेकर जिला हॉस्पिटल आए। लालसोट सीओ दिलीप मीना ने बताया कि घटना में विक्की कुमार मीणा (35) पुत्र जुगराज मीणा निवासी मीनाखेड़ी सवाई माधोपुर की मौत हो गई। वहीं मनीष मीणा निवासी अमराबाद, केशंता मीणा निवासी रामगढ़ पचवारा, भागीरथ मीणा, लोकेश मीणा निवासी बिडौली, कमली मीणा निवासी चक पृथ्वीसिंहपुरा, कृष्ण मीणा निवासी रामगढ़ पचवारा घायल हो गए। पांच घायलों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Road Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा… 4 लोगों की मौत; बेकाबू ट्रक ने कुचला
सवाई माधोपुर
sawai madhopur road accident

यह वीडियो भी देखें

सवाईमाधोपुर में भी हादसा

गौरतलब है कि सवाईमाधोपुर के बौंली उपखंड क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर एक दर्दनाक हादसे ने चार लोगों को काल का ग्रास बना दिया। भीषण सड़क हादसे से क्षेत्र का माहौल गमगीन हो गया। एक ट्रक ने पैदल जा रहे श्रद्धालुओं को कुचल दिया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि दो घायलों को लालसोट जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में मरने वालों में चारों महिलाएं थी।

ये भी पढ़ें

तेज बारिश के बीच पहाड़ी पर फंस गए 200 श्रद्धालु, 50 बच्चे भी शामिल, जवानों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन
सिरोही
Devotees stranded

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident

accident death

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Sept 2025 09:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / लालसोट-धौलपुर NH 23 पर बेकाबू हुई कार, पदयात्रियों को कुचला, 1 की दर्दनाक मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट