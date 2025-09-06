तेज बारिश के बीच पहाड़ी पर फंस गए 200 श्रद्धालु, 50 बच्चे भी शामिल, जवानों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

सिविल डिफेंस टीम की गीता देवी ने बताया कि पाली जिले के सुमेरपुर क्षेत्र के कोसला गांव के 200 श्रद्धालुओं का संघ शनिवार सुबह मातरमाताजी मंदिर दर्शनार्थ आए थे। सिरोही व आस-पास के क्षेत्र में अलसुबह से ही हो रही बारिश के कारण मातरमाताजी मंदिर जाने के रास्ते में झरने का पानी वेग से बहने से रास्ता अवरूद्ध हो गया, जिससे सभी श्रद्धालु मंदिर में फंस गए। जिसमें करीब 50 बच्चे, 60 महिलाएं व 90 पुरूष शामिल थे।