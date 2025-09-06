Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सिरोही

तेज बारिश के बीच पहाड़ी पर फंस गए 200 श्रद्धालु, 50 बच्चे भी शामिल, जवानों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

सिरोही हो रही बारिश के कारण मातरमाताजी मंदिर जाने के रास्ते में झरने का पानी वेग से बहने से रास्ता अवरूद्ध हो गया, जिससे सभी श्रद्धालु मंदिर में फंस गए।

सिरोही

Rakesh Mishra

Sep 06, 2025

Devotees stranded
मंदिर में फंसे श्रद्धालुओं का रेस्क्यू करते सिविल डिफेंस टीम के सदस्य। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के सिरोही शहर सहित आस-पास के क्षेत्र में शनिवार अलसुबह से जारी तेज बारिश के कारण शहर के निकट पहाड़ी पर स्थित मातरमाताजी मंदिर में फंसे करीब 200 श्रद्धालुओं को सिविल डिफेंस टीम सिरोही के जवानों ने बचाया।

दर्शन करने गए थे श्रद्धालु

सिविल डिफेंस टीम की गीता देवी ने बताया कि पाली जिले के सुमेरपुर क्षेत्र के कोसला गांव के 200 श्रद्धालुओं का संघ शनिवार सुबह मातरमाताजी मंदिर दर्शनार्थ आए थे। सिरोही व आस-पास के क्षेत्र में अलसुबह से ही हो रही बारिश के कारण मातरमाताजी मंदिर जाने के रास्ते में झरने का पानी वेग से बहने से रास्ता अवरूद्ध हो गया, जिससे सभी श्रद्धालु मंदिर में फंस गए। जिसमें करीब 50 बच्चे, 60 महिलाएं व 90 पुरूष शामिल थे।

ये भी पढ़ें

खुशखबरी : पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े बांध के खुले गेट, विभाग ने जारी किया बड़ा अलर्ट
पाली
Jawai Dam

यह वीडियो भी देखें

सुरक्षित नीचे उतारा

सभी श्रद्धालुओं के फंसने की सूचना पर एसडीआरफए एडीजी हवासिंह घुमरिया तथा कमांडेट राजेन्द्रसिंह सिसोदिया के निर्देशानुसार सिविल डिफेंस टीम सिरोही ने झरने के पास दूसरे कच्चे रास्ते से रस्सी के सहारे सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित नीचे उतारा। इस दौरान सिविल डिफेंस टीम सिरोही से रतन खण्डेलवाल, गीता देवी, नीतूसिंह, अशोक राणा ओमप्रकाश तथा कांस्टेबल संजय मेहरा, अर्जुन प्रजापत, दिनेश, भेराराम, महेन्द्र, भगवान राम, रोहिताश ने रेस्क्यू में सहयोग किया।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास बाढ़ का खतरा, घग्गर नदी मार रही उफान, कई गांवों में अलर्ट
हनुमानगढ़
hanumangarh Flood

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Sept 2025 06:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / तेज बारिश के बीच पहाड़ी पर फंस गए 200 श्रद्धालु, 50 बच्चे भी शामिल, जवानों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट