तेज बारिश के बीच पहाड़ी पर फंस गए 200 श्रद्धालु, 50 बच्चे भी शामिल, जवानों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

राजस्थान के सिरोही शहर सहित आस-पास के क्षेत्र में शनिवार अलसुबह से जारी तेज बारिश के कारण शहर के निकट पहाड़ी पर स्थित मातरमाताजी मंदिर में फंसे करीब 200 श्रद्धालुओं को सिविल डिफेंस टीम सिरोही के जवानों ने बचाया।
सिविल डिफेंस टीम की गीता देवी ने बताया कि पाली जिले के सुमेरपुर क्षेत्र के कोसला गांव के 200 श्रद्धालुओं का संघ शनिवार सुबह मातरमाताजी मंदिर दर्शनार्थ आए थे। सिरोही व आस-पास के क्षेत्र में अलसुबह से ही हो रही बारिश के कारण मातरमाताजी मंदिर जाने के रास्ते में झरने का पानी वेग से बहने से रास्ता अवरूद्ध हो गया, जिससे सभी श्रद्धालु मंदिर में फंस गए। जिसमें करीब 50 बच्चे, 60 महिलाएं व 90 पुरूष शामिल थे।
सभी श्रद्धालुओं के फंसने की सूचना पर एसडीआरफए एडीजी हवासिंह घुमरिया तथा कमांडेट राजेन्द्रसिंह सिसोदिया के निर्देशानुसार सिविल डिफेंस टीम सिरोही ने झरने के पास दूसरे कच्चे रास्ते से रस्सी के सहारे सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित नीचे उतारा। इस दौरान सिविल डिफेंस टीम सिरोही से रतन खण्डेलवाल, गीता देवी, नीतूसिंह, अशोक राणा ओमप्रकाश तथा कांस्टेबल संजय मेहरा, अर्जुन प्रजापत, दिनेश, भेराराम, महेन्द्र, भगवान राम, रोहिताश ने रेस्क्यू में सहयोग किया।