दुकानदार से 5 लाख की लूट के मामले ने पकड़ा तूल, किरोड़ीलाल करेंगे प्रदर्शन

लालसोट. शहर की न्यू कॉलोनी में चार दिन पूर्व 13 अगस्त की शाम एक दुकानदार से बाइक सवार अज्ञात लुटेरों द्वारा 5 लाख रुपयों से भरा बैग लूटकर ने जाने के मामले ने अब तूल पकडऩा शुरू कर दिया। पीडि़त दुकानदार जगदीश खण्डेलवाल से हुर्ई इस लूट के मामले का पुलिस द्वारा खुलासा नहीं करने व शहर में पिछले कुछ माह से आए दिन हो रही चोरी की वारदतों से शहर के लोगों में आक्रोश है।

मामले को लेकर शहर के व्यापार महासंघ ने 19 अगस्त को लालसोट बंद का एलान भी कर दिया है और इसी दिन राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीना ने भी क्षेत्र में हुई चोरी व लूट की घटनाओं के खुलासे की मांग व पुलिस प्रशासन की नाकामी के विरोध में लालसोट पुलिस थाने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन देने भी घोषणा की है।

गौलतलब है कि 13 अगस्त को शहर के कोथून रोड पर परचूनी सामान की थोक दुकान चलाने वाले जगदीश खण्डेलवाल अपनी दुकान को बंद कर बाइक पर अपने पुत्र के साथ घर लौट रहे थे।इसी दौरान उनके पास एक बैग में पांच लाख रुपए की नकदी भी थी। घर से कुछ ही दूरी पहले बाइक सवार अज्ञात युवकों उन्हें धक्का मार कर जमीन पर गिरा दिया और हाथ से बैग छीनकर फरार हो गए थे। लालसोट थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि लूट के मामले के खुलासे के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। लुटेरों की तलाश के लिए पुलिस दल भेजे गए है।



किरोड़ी पहुंचे लालसोट



वही दूसरी ओर गुरुवार दोपहर राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीना ने भी लालसोट पहुंचकर पीडि़त दुकानदार से मिलकर मामले की जानकारी ली। इस दौरान पालिका उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम जोशी, अनिल बैनाड़ा, अशोक हट्टिका, पार्षद दीपक चौधरी, राजू चौण्डियवास, प्रकाश सोनी, हसंराज सैनी, समेत कई जनों ने सांसद को बताया कि पिछले छह माह में हो रही लगातार चोरी की घटनाओं से आमजन भयभीत होने लगा है। लोगों ने बताया कि अपराधियों के हौसले इस कदर बढ चुके हैं अब तो वे दिन दहाड़े लूट व चोरी की वारदातों को भी अंजाम देेने लगे हैं।



डॉ. मीना का थाने पर प्रदर्शन का ऐलान



राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीना ने पीडि़त दुकानदार से लूट की घटना की जानकारी लेने के बाद पत्रकारों को बताया कि पिछने छह माह से प्रत्येक सप्ताह से एक चोरी की वारदात हो रही है। इसेे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक भी वारदात का खुलासा नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना के विरोध में व्यापारियों द्वारा 19 अगस्त को लालसोट बंद की जानकारी उन्हे दी है, वे भी इस दिन 11 बजे लालसोट थाने पर कायकर्ताओं व व्यापारियों के साथ अनिश्चिकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। (नि.प्र.)

शीघ्र होगा पांच लाख की लूट का खुलासा, उद्योग मंत्री ने दिया भरोसा



लालसोट . शहर की न्यू कॉलोनी से गत दिनों एक दुकानदार के साथ हुई पांच रुपए की लूट के मामले में शुक्रवार देर शाम प्रदेश के उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा पीडि़त दुकानदार जगदीश खंडेलवाल के घर पहुंचकर उनसे घटना के बारे में जानकारी ली । इस दौरान उद्योग मंत्री ने पीडि़त दुकानदार व अन्य जनों को भरोसा दिया कि लूट के मामले का शीघ्र ही खुलासा होगा।

उन्होंने कहा कि लालसोट शहर में बढ़ती अपराधिक घटनाएं उनके लिए एक बड़ा चिंता का विषय है इसके लिए उन्होंने पुलिस प्रशासन को लालसोट में गश्त के लिए 20 सिपाहियों की तैनाती करने तथा गश्त के लिए एक और गाड़ी लगाने के लिए निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने दूरभाष पर लालसोट पुलिस सीओ मनराज मीणा को निर्देश दिया कि अपराधिक तत्वों की धरपकड़ के लिए बड़ा अभियान चलाया जाए, वहीं रात्रि 10 बजे बाद शहर के सभी होटल व ढाबों को बंद करा दिया जाए। पालिका उपाध्यक्ष पुरषोत्तम जोशी, चंद्रभान सिंह, अशोक लाठी वाला, रामजीलाल बनास्या, जगदीश प्रसाद जांगिड़ गिर्राज आंकड़ समेत कई जने मौजूद थे