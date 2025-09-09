राजस्थान में चुनाव से पहले जनता के बीच सरकार! छूट के साथ जारी किए जाएंगे पट्टे

दौसा शहर के बजरंग मैदान में वार्ड 1 से 6 का शिविर 15 और 7 से 12 का 16 को, बारादरी में 17 को 13 से 16 तथा 18 को 17 से 20 वार्ड तक, संस्कृत स्कूल मैदान में 19 को 21 से 25 तथा 23 को 26 से 30 वार्ड का शिविर होगा। इसी तरह नगर परिषद में 24 को 27 से 35 तथा 25 को 36 से 40 वार्ड का शिविर लगेगा। 26 को फायर स्टेशन में 41 से 43, 29 को सोमनाथ मंदिर में 44 से 49 तथा 1 अक्टूबर को नगर परिषद कार्यालय में 50 से 55 नंबर वार्ड का शिविर आयोजित होगा।