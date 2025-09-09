राजस्थान में चुनाव से पहले जनता के बीच सरकार! छूट के साथ जारी किए जाएंगे पट्टे

दौसा। राजस्थान में निकाय व पंचायराज चुनाव से पहले आम जन की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार जनता के बीच जा रही है। 15 सितंबर से ’शहर चलो’ अभियान शुरू करेगी। इस अभियान के तहत सफाई, रोड लाइट से लेकर पट्टा वितरण, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस जारी करने जैसे काम किए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश भर की निकायों में वार्ड स्तर पर कैंपों का आयोजन किया जाएगा। अभियान का फोकस गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत देना है।
अभियान से पूर्व फिलहात पूर्व तैयारी शिविर चल रहे हैं। इसके तहत नगर निकाय क्षेत्रों में टीमों ने रोडलाइट रिपेयरिंग सहित अन्य कार्य शुरू कर रखे हैं। अभियान के दौरान शहर की साफ-सफाई, रोडलाइट लगाना व मरमत, पट्टे, नाम हस्तांतरण, भवन मानचित्र आदि जारी किए जाएंगे।
सड़क मरमत व पेचवर्क के प्रस्ताव स्वीकृत कर मौके पर कार्य किया जाएगा। पार्क, सामुदायिक केन्द्र, रैन बसेरा आदि सार्वजनिक स्थलों का रख-रखाव, जन्म-मृत्यु, विवाह पंजीयन, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, डेयरी बूथ जारी करना, पार्किंग स्थलों का चिह्नीकरण तथा शहर के प्रमुख चौराहों, डिवाइडरों आदि का सौन्दर्यीकरण आदि कार्य होंगे।
इसके तहत 400 से 500 वर्गगज से छोटे भू-खंड धारकों को ही छूट दी जाएगी, जबकि बड़े भू-खंड धारकों को इस दायरे से बाहर रखने पर मंथन चल रहा है। जितने छोटे भू-खंड होंगे, उतनी ज्यादा छूट मिलेगी। इसका अलग से स्लैब तैयार किया जा रहा है।
अभियान के तहत पट्टों के पंजीयन की व्यवस्था शिविर में की जाएगी। इस दौरान राशि जमा कराने से लेकर पट्टे जारी करने तक की व्यवस्था होगी। इस दौरान पट्टों पर आयुक्त, उपायुक्त और अधिशाषी अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।
दौसा शहर के बजरंग मैदान में वार्ड 1 से 6 का शिविर 15 और 7 से 12 का 16 को, बारादरी में 17 को 13 से 16 तथा 18 को 17 से 20 वार्ड तक, संस्कृत स्कूल मैदान में 19 को 21 से 25 तथा 23 को 26 से 30 वार्ड का शिविर होगा। इसी तरह नगर परिषद में 24 को 27 से 35 तथा 25 को 36 से 40 वार्ड का शिविर लगेगा। 26 को फायर स्टेशन में 41 से 43, 29 को सोमनाथ मंदिर में 44 से 49 तथा 1 अक्टूबर को नगर परिषद कार्यालय में 50 से 55 नंबर वार्ड का शिविर आयोजित होगा।
अभियान के तहत प्रमुख रूप से 17 तरह के कामों को किया जाएगा। शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाया जाएगा। सडक़ मरमत व पेचवर्क, स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त, चौराहों व पार्क आदि का सौन्दर्यीकरण, आवारा पशुओं को पकडऩे आदि कार्य होंगे। पट्टों पर भी छूट दी जाएगी।
-कमलेश कुमार मीना, आयुक्त नगर परिषद दौसा