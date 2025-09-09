Monsoon Withdrawal 2025: राजस्थान से मानसून की विदाई कब? IMD ने दिया ये संकेत

अभी राजस्थान के ऊपर बना अवदाब और तीव्र होकर पाकिस्तान व आसपास के लगे राजस्थान, भुज क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है। ऐसे में साफ कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की मानें तो प्रदेश के शेष अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में तेजी से कमी आएगी। ऐसे में संभावना है कि 17 सितंबर बाद मानसून की विदाई का दौर शुरू हो जाएगा। हालांकि, पिछले 10 साल के आंकड़ों पर नजर डाले तो अक्टूबर में ही सबसे ज्यादा बार प्रदेश से मानसून विदा हुआ है।