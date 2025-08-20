लालसोट तसीलदार और वकीलों में झड़प: बार के अध्यक्ष समेत 13 वकीलों के खिलाफ मामला दर्ज, तहसीलदार के निलंबन की उठी मांग

Dausa News: दौसा जिले के लालसोट तहसीलदार अमितेश मीणा एवं स्थानीय बर एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के बीच हुआ टकराव अब बड़ा रूप धारण करता जा रहा है। मामले में बीती रात्रि को बार के अध्यक्ष समेत 13 अधिवक्ताओं के खिलाफ तहसीलदार की ओर से मुकदमा दर्ज करने के बाद अब वकीलों ने भी तहसीलदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
तहसीलदार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए वकीलों ने उनके निलंबन की मांग करते हुए निलंबन नहीं होने तक राजस्व न्यायालय में कार्य बहिष्कार की चेतावनी दे डाली है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम स्वरूप लामडा व अन्य अधिवक्ताओं ने बताया कि तहसीलदार अमितेश मीना लगभग डेढ़ वर्ष से कार्यरत है। उनकी कार्यशैली ग्रामीणों, बुद्धिजीवियों, अधिवक्ताओं एवं सामान्य जन के प्रति अपमानजनक रही है।
दूसरी ओर, लालसोट तहसील के तहसीलदार के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने से नाराज प्रदेश में तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं राजस्व कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार किया है। आगामी दिनों में रूटीन कार्य किए जाने की पूछने पर उन्होंने बताया कि प्रदेश के तहसीलदार संघ जो भी निर्णय करेगा राजस्व विभाग के सभी अधिकारी उसी के अनुरूप चलेंगे। वहीं, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम स्वरूप लामडा के नेतृत्व में बुधवार दोपहर लालसोट थाने में परिवाद देकर मामला दर्ज करने की मांग की गई।
अधिवक्ताओं का आरोप लगाया कि तहसीलदार अमितेश मीना गैर कानूनी रूप से भू माफियाओं के साथ मिले हुए है। तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर उनके द्वारा की गई सम्पूर्ण रजिस्ट्रियों तथा की गई अन्य राजस्व कार्यवाहियों के निष्पक्ष जांच करवाई जावें तथा तहसीलदार अमितेश मीना के स्वयं के बैंक खाते व सम्पत्ति तथा उनके परिवार के बैंक खाते व उनकी सम्पत्ति जांच करवाई जाना सुनिश्चित करें। जब तक अमितेश मीना को निलंबित नहीं किया जावेगा। तब तक दी बार एसोसिएशन लालसोट द्वारा समस्त न्यायालय में कार्य बहिष्कार जारी रखा जाएगा।