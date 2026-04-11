बांदीकुई को मिली 165 करोड़ की सौगात, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया लोकार्पण और शिलान्यास

सभा के दौरान विधायक भागचंद टांकड़ा ने क्षेत्र के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों में बांदीकुई को जितना विकास मिला है, उतना पहले नहीं हुआ। उन्होंने जल व्यवस्था में सुधार का भी उल्लेख किया और कहा कि अब पानी की आपूर्ति पहले की तुलना में काफी बेहतर हुई है। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 900 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे और वाहनों की पार्किंग के लिए 18 स्थानों पर विशेष इंतजाम किए गए।