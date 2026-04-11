बांदीकुई को मिली 165 करोड़ की सौगात, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया लोकार्पण और शिलान्यास

कार्यक्रम को संबोधित करते सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो- पत्रिका नेटवर्क
बांदीकुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को बांदीकुई में आयोजित महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के प्रदेश स्तरीय समारोह में भाग लेकर सामाजिक सुधारकों के योगदान को याद किया और शिक्षा क्षेत्र में बड़े कदमों की घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री बांदीकुई में 165 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया।
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मुख्यमंत्री दोपहर को बांदीकुई पहुंचे और राजेश पायलट राजकीय पीजी कॉलेज परिसर में आयोजित सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के समाज सुधार में योगदान को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के उत्थान में समर्पित किया।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि राजस्थान के हर ब्लॉक में एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सावित्रीबाई फुले ई-लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। साथ ही प्रत्येक जिले में एक राजकीय सीनियर स्कूल को महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए अपनी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को विस्तार से रखा।
कार्यक्रम स्थल पर करीब 25 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। तीन बड़े डोम बनाए गए थे, जहां दूर-दराज से आए लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम से पहले शहर में भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई, जिसमें 11 हजार कलश शामिल रहे। यात्रा में आकर्षक झांकियां, बैंड, डीजे, हाथी, घोड़े और ऊंट शामिल रहे। पूरे शहर में 251 स्वागत द्वार बनाए गए और 31 जेसीबी से पुष्प वर्षा की गई, जिससे माहौल उत्सवमय बना रहा।
सभा के दौरान विधायक भागचंद टांकड़ा ने क्षेत्र के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों में बांदीकुई को जितना विकास मिला है, उतना पहले नहीं हुआ। उन्होंने जल व्यवस्था में सुधार का भी उल्लेख किया और कहा कि अब पानी की आपूर्ति पहले की तुलना में काफी बेहतर हुई है। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 900 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे और वाहनों की पार्किंग के लिए 18 स्थानों पर विशेष इंतजाम किए गए।
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