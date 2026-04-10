Dausa Central Jail: स्पेशल सेंट्रल जेल में कैदी की बिगड़ी तबीयत, प्रशासन में हड़कंप मचा, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत

घटना की सूचना मिलते ही पापडदा थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। साथ ही जेल प्रशासन से भी विस्तृत जानकारी ली जा रही है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है। परिजनों के पहुंचने के बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा, ताकि मौत के कारणों का स्पष्ट पता लगाया जा सके। फिलहाल पुलिस और जेल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो पाएगी।