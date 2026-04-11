Dausa News: युवक की मौत मामले में आया नया मोड़, 70 दिन बाद पुलिस की मौजूदगी में कब्र से निकाला शव

जानकारी के अनुसार, 28 वर्षीय टोनी योगी पुत्र हजारीलाल योगी की करीब 70 दिन पूर्व मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने उसे दफना दिया था। लेकिन बाद में परिजनों ने उसकी मौत पर संदेह जताते हुए हत्या की आशंका व्यक्त की। इस संबंध में न्यायालय में इस्तगासा पेश कर सैंथल थाने में 1 अप्रेल को मुकदमा दर्ज कराया गया।