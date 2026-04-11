11 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

Dausa News: युवक की मौत मामले में आया नया मोड़, 70 दिन बाद पुलिस की मौजूदगी में कब्र से निकाला शव

Rajasthan Exhumation News: सैंथल थाना क्षेत्र के पीलवा गांव में 70 दिन पूर्व हुई एक युवक की मौत अब हत्या की आशंका के चलते नए मोड़ पर पहुंच गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

दौसा

image

Anil Prajapat

Apr 11, 2026

Rajasthan Exhumation News

मौत के 70 दिन बाद कब्र से युवक के शव को निकालते हुए। फोटो: पत्रिका

दौसा। सैंथल थाना क्षेत्र के पीलवा गांव में 70 दिन पूर्व हुई एक युवक की मौत अब हत्या की आशंका के चलते नए मोड़ पर पहुंच गई है। परिजनों की शिकायत पर न्यायालय के आदेश के बाद शुक्रवार को दफनाए गए शव को कब्र से बाहर निकालकर मौके पर ही पोस्टमार्टम कराया गया।

जानकारी के अनुसार, 28 वर्षीय टोनी योगी पुत्र हजारीलाल योगी की करीब 70 दिन पूर्व मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने उसे दफना दिया था। लेकिन बाद में परिजनों ने उसकी मौत पर संदेह जताते हुए हत्या की आशंका व्यक्त की। इस संबंध में न्यायालय में इस्तगासा पेश कर सैंथल थाने में 1 अप्रेल को मुकदमा दर्ज कराया गया।

पुलिस ने एसडीएम से मांगी अनुमति

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एसडीएम से अनुमति लेकर शव को कब्र से बाहर निकालने और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की मांग की। एसडीएम अमृता खंडेलवाल ने आदेश जारी करते हुए तहसीलदार चंद्र सिंह मीणा को मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त किया।

पुलिस की मौजूदगी में शव कब्र से ​निकलवाया

शुक्रवार को पुलिस की मौजूदगी में तहसीलदार चंद्र सिंह मीणा की देखरेख में शव को कब्र से निकाला गया। दौसा से चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंची और वहीं पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई। इस दौरान गिरदावर चंद्रपाल मीणा एवं पटवारी पवन शर्मा भी मौजूद रहे।

पूरे क्षेत्र में दिनभर बना रहा चर्चाओं का माहौल

घटना की जानकारी फैलते ही पीलवा व आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचने लगे, लेकिन भारी पुलिस जाप्ते के कारण किसी को भी स्थल के पास नहीं जाने दिया गया। पहली बार हुई इस तरह की कार्रवाई को लेकर पूरे क्षेत्र में दिनभर चर्चाओं का माहौल बना रहा।

ये भी पढ़ें

Jaipur Viral Video: राजस्थान पुलिस की पोस्ट पर भड़के यूजर्स, चलती बाइक पर की थी अश्लील हरकत, आरोपी अब भी फरार
जयपुर
Jaipur Viral Reel

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Apr 2026 09:29 am

Published on:

11 Apr 2026 09:27 am

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Dausa News: युवक की मौत मामले में आया नया मोड़, 70 दिन बाद पुलिस की मौजूदगी में कब्र से निकाला शव

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News: हिस्ट्रशीटर की गोली मार कर हत्या, ढाबे पर खाना खाते समय हुआ था विवाद, मचा हड़कंप

दौसा

Rajasthan: 35 करोड़ की लागत से 980 मीटर लंबा बांदीकुई ओवरब्रिज तैयार, सीएम भजनलाल शर्मा कल करेंगे लोकार्पण, लोगों को मिलेगी सुविधा

Bandikui Overbridge
दौसा

Dausa Central Jail: स्पेशल सेंट्रल जेल में कैदी की बिगड़ी तबीयत, प्रशासन में हड़कंप मचा, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत

Dausa jail death case, Shyalawas central jail news, prisoner death Rajasthan, suspicious death jail Rajasthan, Jaipur prisoner transfer case, POCSO convict death, jail administration news Rajasthan, Dausa district news, inmate death investigation, Rajasthan crime news, prison health emergency case, jail death report, police investigation Dausa, Rajasthan breaking news, central jail incident Rajasthan
दौसा

Rajasthan LPG Crisis: शादी का कार्ड लेकर SDM के पास पहुंचा युवक, बोला-साहब! मेरी शादी है… सिलेंडर तो दिलाओ

Dausa LPG Crisis
दौसा

Dausa District Foundation Day: दौसा में रेल और हाईवे का खूब हुआ विकास, जयपुर-दिल्ली की नजदीक होने का मिला सबसे ज्यादा फायदा

Dausa District Foundation Day
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.