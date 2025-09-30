Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

Dausa: डॉक्टर ने पूछा कौनसे सांप ने डसा, जवाब में परिजन अस्पताल में ले आए जहरीला कोबरा, मचा हड़कंप

डॉक्टरों के मुताबिक समय पर एंटीसिरम इंजेक्शन लगाने से बालक की स्थिति नियंत्रित हो गई। इसके बाद परिजन अपनी इच्छा से उसे जयपुर ले गए।

less than 1 minute read

दौसा

image

Rakesh Mishra

Sep 30, 2025

Cobra snake

डिब्बे में बंद कोबरा सांप। फोटो- पत्रिका

दौसा। जिला अस्पताल में मंगलवार को हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। शहर के वार्ड नंबर 15 स्थित रामनगर कॉलोनी निवासी 11 वर्षीय निहाल सिंह को कोबरा सर्प ने डस लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे तुरंत दौसा जिला अस्पताल लेकर पहुंचे।

कोबरा ने डसा था

इलाज शुरू करने के दौरान जब चिकित्सकों ने परिजनों से पूछा कि किस प्रजाति के सांप ने डसा है तो परिजन घर से ही सांप को पकड़कर एक डिब्बे में बंद कर अस्पताल की इमरजेंसी यूनिट में ले आए। बंद डिब्बे में जब डॉक्टरों ने देखा तो उसमें जहरीला कोबरा सांप नजर आया।

यह वीडियो भी देखें

सांप लेकर चले गए परिजन

डॉ. सिन्टू थॉमस ने तत्काल निहाल सिंह को प्राथमिक उपचार देते हुए इंजेक्शन लगाया और आवश्यक इलाज किया। डॉक्टरों के मुताबिक समय पर एंटीसिरम इंजेक्शन लगाने से बालक की स्थिति नियंत्रित हो गई। इसके बाद परिजन अपनी इच्छा से उसे जयपुर ले गए। अस्पताल परिसर में कोबरा सांप देख अन्य मरीज और परिजनों में हड़कंप मच गया। बाद में डिब्बे में बंद सांप को लेकर परिजन अस्पताल से चले गए।

ये भी पढ़ें

School Timing Change: 1 अक्टूबर से बदल जाएगा राजस्थान में स्कूलों का समय, जानिए नई टाइमिंग
बीकानेर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 09:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Dausa: डॉक्टर ने पूछा कौनसे सांप ने डसा, जवाब में परिजन अस्पताल में ले आए जहरीला कोबरा, मचा हड़कंप

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Indian Railways: रेल यात्रियों की अच्छी खबर, बांदीकुई के रास्ते गुजरेगी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन

Amrit-Bharat-Express-train
दौसा

2026 तक इस रूट पर दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक ट्रेनें, 143 करोड़ की योजना से मिलेगी दिल्ली-मुंबई से सीधी कनेक्टिविटी

New-railway-line
दौसा

Dausa: पूर्व मंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी, विरोध में उतरे समर्थक

Dausa-News-1-1
दौसा

राजस्थान के युवक की हैदराबाद में चाकुओं से गोदकर की हत्या, शव देख बेसुध हुई पत्नी, मां का रो-रोकर बुरा हाल

Tekchand-Tiwari
दौसा

Abhaneri Festival: चांदबावड़ी पर दिखा पर्यटन, संस्कृति व लोककलाओं का संगम, डिप्टी CM दिया ने बनाया दीपक

Abhaneri-Festival-at-Chand-Baori-3
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.