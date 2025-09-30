Dausa: डॉक्टर ने पूछा कौनसे सांप ने डसा, जवाब में परिजन अस्पताल में ले आए जहरीला कोबरा, मचा हड़कंप

डॉ. सिन्टू थॉमस ने तत्काल निहाल सिंह को प्राथमिक उपचार देते हुए इंजेक्शन लगाया और आवश्यक इलाज किया। डॉक्टरों के मुताबिक समय पर एंटीसिरम इंजेक्शन लगाने से बालक की स्थिति नियंत्रित हो गई। इसके बाद परिजन अपनी इच्छा से उसे जयपुर ले गए। अस्पताल परिसर में कोबरा सांप देख अन्य मरीज और परिजनों में हड़कंप मच गया। बाद में डिब्बे में बंद सांप को लेकर परिजन अस्पताल से चले गए।