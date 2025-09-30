Dausa: डॉक्टर ने पूछा कौनसे सांप ने डसा, जवाब में परिजन अस्पताल में ले आए जहरीला कोबरा, मचा हड़कंप

डिब्बे में बंद कोबरा सांप। फोटो- पत्रिका
दौसा। जिला अस्पताल में मंगलवार को हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। शहर के वार्ड नंबर 15 स्थित रामनगर कॉलोनी निवासी 11 वर्षीय निहाल सिंह को कोबरा सर्प ने डस लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे तुरंत दौसा जिला अस्पताल लेकर पहुंचे।
इलाज शुरू करने के दौरान जब चिकित्सकों ने परिजनों से पूछा कि किस प्रजाति के सांप ने डसा है तो परिजन घर से ही सांप को पकड़कर एक डिब्बे में बंद कर अस्पताल की इमरजेंसी यूनिट में ले आए। बंद डिब्बे में जब डॉक्टरों ने देखा तो उसमें जहरीला कोबरा सांप नजर आया।
डॉ. सिन्टू थॉमस ने तत्काल निहाल सिंह को प्राथमिक उपचार देते हुए इंजेक्शन लगाया और आवश्यक इलाज किया। डॉक्टरों के मुताबिक समय पर एंटीसिरम इंजेक्शन लगाने से बालक की स्थिति नियंत्रित हो गई। इसके बाद परिजन अपनी इच्छा से उसे जयपुर ले गए। अस्पताल परिसर में कोबरा सांप देख अन्य मरीज और परिजनों में हड़कंप मच गया। बाद में डिब्बे में बंद सांप को लेकर परिजन अस्पताल से चले गए।
