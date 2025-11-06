Dausa: नाले में गिरी तेज रफ्तार बाइक, कांस्टेबल की गई जान

स्थानीय लोगों ने बताया कि पीडब्ल्यूडी ने सड़क चौड़ाईकरण के दौरान कलक्ट्रेट रोड पर नाले की पुलिया का विस्तार नहीं किया। ऐसे में नाला हादसे का सबब बन गया है। कोर्ट-कलक्ट्री जाने वाले इस वीआईपी मार्ग पर भी ऐसी लापरवाही बरती जाने से सवाल खड़े हो रहे हैं। खास बात यह है कि दिनभर इस रोड से अधिकारी आवागमन करते हैं, इसके बावजूद सुधार नहीं किया जा रहा। आए दिन बाइक सवार और राहगीर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं।