Dausa: नाले में गिरी तेज रफ्तार बाइक, कांस्टेबल की गई जान

मृतक कांस्टेबल अवतार सिंह। फोटो: पत्रिका
दौसा शहर के कलक्ट्रेट रोड पर सड़क हादसे में पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। घटना से पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ पड़ी। जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम कलक्ट्रेट रोड पर सदर थाने के सामने बाइक अनियंत्रित होने कांस्टेबल नाले में गिर गया था। वहां से गुजर रहे लोगों ने उसे तुरंत नाले से बाहर निकाल लिया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में जयपुर रैफर किया गया था। एसएमएस अस्पताल में उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक कांस्टेबल अवतार सिंह (33) निवासी ग्राम बारा खुर्द, हलैना जिला भरतपुर गांव का रहने वाला था। वर्ष 2013 में पुलिस में भर्ती हुआ था और फिलहाल पुलिस लाइन में तैनात था।
स्थानीय लोगों ने बताया कि पीडब्ल्यूडी ने सड़क चौड़ाईकरण के दौरान कलक्ट्रेट रोड पर नाले की पुलिया का विस्तार नहीं किया। ऐसे में नाला हादसे का सबब बन गया है। कोर्ट-कलक्ट्री जाने वाले इस वीआईपी मार्ग पर भी ऐसी लापरवाही बरती जाने से सवाल खड़े हो रहे हैं। खास बात यह है कि दिनभर इस रोड से अधिकारी आवागमन करते हैं, इसके बावजूद सुधार नहीं किया जा रहा। आए दिन बाइक सवार और राहगीर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं।
