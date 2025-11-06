Rajasthan: बंद मकान में महिला डॉक्टर का मिला शव, अंदर का नजारा देख पुलिस के उड़े होश

बीकानेर। शहर के करणी नगर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब बंद पड़े एक मकान से तेज दुर्गंध आने लगी। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब मकान का ताला तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए। मकान के भीतर जर्मनी से लौटी महिला डॉक्टर मोनिका भोजवानी का शव पड़ा मिला। घटना होटल करणी भवन पैलेस के पास स्थित विला भोजवानी की है।