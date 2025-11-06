Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

Rajasthan: बंद मकान में महिला डॉक्टर का मिला शव, अंदर का नजारा देख पुलिस के उड़े होश

बीकानेर शहर के करणी नगर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब बंद पड़े एक मकान से तेज दुर्गंध आने लगी। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी।

less than 1 minute read
Google source verification

बीकानेर

image

kamlesh sharma

Nov 06, 2025

Rajasthan Police

प्रतीकात्मक तस्वीर-पत्रिका

बीकानेर। शहर के करणी नगर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब बंद पड़े एक मकान से तेज दुर्गंध आने लगी। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब मकान का ताला तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए। मकान के भीतर जर्मनी से लौटी महिला डॉक्टर मोनिका भोजवानी का शव पड़ा मिला। घटना होटल करणी भवन पैलेस के पास स्थित विला भोजवानी की है।

बीछवाल थानाधिकारी गोविंद सिंह चारण ने बताया कि मकान अंदर से बंद था और उसमें से तेज बदबू आ रही थी। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और कारपेंटर की मदद से गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया। अंदर डॉक्टर मोनिका का शव मिला, जो कई दिन पुराना लग रहा था। शव करीब चार से पांच दिन पुराना प्रतीत हो रहा था।

शव पूरी तरह फूल चुका था और आसपास दुर्गंध फैली हुई थी। पुलिस ने सामाजिक संगठनों के सेवादारों की मदद से शव को पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच जारी है। इस संबंध में मृतका के बुआ के बेटे भाई विकास माखीजानी की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का खुलासा होगा।

ये भी पढ़ें

झुंझुनूं में SUV ने युवती को मारी जोरदार टक्कर, 10 फीट उछलकर बाइक से जा टकराई, सामने आया Video
झुंझुनू
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Nov 2025 02:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Rajasthan: बंद मकान में महिला डॉक्टर का मिला शव, अंदर का नजारा देख पुलिस के उड़े होश

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खारे पानी की झील में मीठा कलरव: कुरजां लाई जीवनभर साथ निभाने और समर्पण का संदेश

बीकानेर

बस 33 किमी दूर…‘झील’ की गहराइयों से पुकारती है पर्यटन की नई उम्मीद

दरबारी झील अब ऐसी नजर आती है।
बीकानेर

मिठड़िया गांव से निकले युवा ने मनवाया लोहा, बॉलीवुड में अभिनय से छोड़ रहा है छाप

बीकानेर

बीकानेर में सजेगा ‘टूरिस्ट हेल्प नेटवर्क’, तीन जगह खुलेंगे पर्यटक सहायता बूथ

जूनागढ़ के सामने स्थित बूथ।
बीकानेर

राजस्थान: मामा ने भांजों की शादी में भरा 2 करोड़ का मायरा, दिए 1.11 करोड़ कैश और सोना-चांदी

Rajasthan bikaner Nokha wedding mayra
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.