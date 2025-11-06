Rajasthan: बंद मकान में महिला डॉक्टर का मिला शव, अंदर का नजारा देख पुलिस के उड़े होश

प्रतीकात्मक तस्वीर-पत्रिका
बीकानेर। शहर के करणी नगर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब बंद पड़े एक मकान से तेज दुर्गंध आने लगी। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब मकान का ताला तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए। मकान के भीतर जर्मनी से लौटी महिला डॉक्टर मोनिका भोजवानी का शव पड़ा मिला। घटना होटल करणी भवन पैलेस के पास स्थित विला भोजवानी की है।
बीछवाल थानाधिकारी गोविंद सिंह चारण ने बताया कि मकान अंदर से बंद था और उसमें से तेज बदबू आ रही थी। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और कारपेंटर की मदद से गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया। अंदर डॉक्टर मोनिका का शव मिला, जो कई दिन पुराना लग रहा था। शव करीब चार से पांच दिन पुराना प्रतीत हो रहा था।
शव पूरी तरह फूल चुका था और आसपास दुर्गंध फैली हुई थी। पुलिस ने सामाजिक संगठनों के सेवादारों की मदद से शव को पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच जारी है। इस संबंध में मृतका के बुआ के बेटे भाई विकास माखीजानी की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का खुलासा होगा।
