दौसा: वकीलों और लालसोट तहसीलदार के विवाद का निपटारा, अमितेश मीना छुट्टी पर, महेशचंद शर्मा को अतिरिक्त चार्ज



लालसोट तहसील कार्यालय में हंगामे और धक्का मुक्की के बाद शुरू हुए वकीलों व राजस्व कर्मियों के टकराव का मामले का सोमवार को जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित दोनों पक्षों की मीटिंग के बाद पटाक्षेप हो गया है। तहसीलदार अमितेश मीना को छुट्टी पर भेजने एवं दोनों पक्षों के बीच मुकदमों को लेकर सहमति बनी है एवं राहुवास तहसीलदार महेशचंद शर्मा को लालसोट का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है।