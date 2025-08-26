दौसा: वकीलों और लालसोट तहसीलदार के विवाद का निपटारा, अमितेश मीना छुट्टी पर, महेशचंद शर्मा को अतिरिक्त चार्ज

Dausa News: दौसा जिले के वकीलों और लालसोट तहसीलदार के बीच चल रहा गतिरोध धम गया। इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में जिला प्रशासन के समक्ष दोनों पक्षों की बैठक आयोजित की गई।
बता दें कि इस दौरान सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य करने का निश्चिय किया गया। इस दौरान अधिवक्ता और राजस्वकर्मी एवं अन्य लोग मौजूद रहे। दौसा बार अध्यक्ष कुंज बिहारी शर्मा ने मंगलवार से कार्य पर लौटने की बात कही है। इस संबंध में जिला अभिभावक संघ अध्यक्ष ने बताया कि प्रशासन के साथ समझौता वार्ता हो गई है।
गौरतलब है कि इससे पहले कोर्ट परिसर से रवाना होने के बाद वकीलों ने नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। बाद में जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार और एसपी सागर राणा को ज्ञापन सौंपा। बार कौसिंल ऑफ राजस्थान के सदस्य डॉ. महेश शर्मा, जिला बार अध्यक्ष कुंज बिहारी शर्मा, बार संघ लालसोट अध्यक्ष प्रेमस्वरूप लामड़ा समेत अन्य अधिवक्ताओं ने मुलाकात की।
इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र तिवारी, जिला अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष अवधेश कुमार शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा, चन्द्रमोहन जोशी, नाथूलाल मीना, सुनील शर्मा, सेडूराम शर्मा, दीपक शर्मा, पूरण महावर आदि मौजूद रहे। इधर, राजस्व कर्मियों ने भी दिन में धरना दिया। वकीलों के विरोध-प्रदर्शन को लेकर पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। इस दौरान एएसपी गुरुशरण राव, दिनेश अग्रवाल, दौसा वृत्ताधिकारी रविप्रकाश शर्मा, कोतवाल सुधीर उपाध्याय, सदर एसएचओ रविंद्र कुमार समेत जाब्ता तैनात रहा।
लालसोट तहसील कार्यालय में हंगामे और धक्का मुक्की के बाद शुरू हुए वकीलों व राजस्व कर्मियों के टकराव का मामले का सोमवार को जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित दोनों पक्षों की मीटिंग के बाद पटाक्षेप हो गया है। तहसीलदार अमितेश मीना को छुट्टी पर भेजने एवं दोनों पक्षों के बीच मुकदमों को लेकर सहमति बनी है एवं राहुवास तहसीलदार महेशचंद शर्मा को लालसोट का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है।
जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने बताया कि दोनों पक्षकारों द्वारा गतिरोध समाप्त कर भविष्य में सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य करने का निश्चिय किया गया। दूसरी ओर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम स्वरुप लामड़ा एवं महासचिव अशोक चौधरी ने बताया कि मीटिंग में तहसीलदार अमितेश मीना द्वारा माफी मांग ली गई है, इसके अलावा दोनों पक्षों की ओर मुकदमे वापस लेने पर सहमति बनी है।
तहसीलदार अमितेश को छुट्टी भेजकर राहुवास तहसीलदार महेशचंद शर्मा को अतिरिक्त चार्ज दिया गया। तहसीलदार के निलबंन की अनुशंषा का भी भरोसा दिया गया। उन्होंने बताया कि मंगलवार को दोबारा बार की मीटिंग कर कार्य पर लौटने पर निर्णय होगा।