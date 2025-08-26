Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दौसा

दौसा: वकीलों और लालसोट तहसीलदार के विवाद का निपटारा, अमितेश मीना छुट्टी पर, महेशचंद शर्मा को अतिरिक्त चार्ज

दौसा में वकीलों और लालसोट तहसीलदार के टकराव का मामला समाप्त हो गया। जिला कलेक्टर की बैठक में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए जाने का निर्णय हुआ। तहसीलदार अमितेश मीना छुट्टी पर, राहुवास तहसीलदार महेशचंद शर्मा को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है।

दौसा

Arvind Rao

Aug 26, 2025

Dausa Lawyers and Lalsot Tehsildar Resolve Dispute
वकीलों और तहसीलदार के बीच हुई सुलह (फोटो- पत्रिका)

Dausa News: दौसा जिले के वकीलों और लालसोट तहसीलदार के बीच चल रहा गतिरोध धम गया। इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में जिला प्रशासन के समक्ष दोनों पक्षों की बैठक आयोजित की गई।

बता दें कि इस दौरान सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य करने का निश्चिय किया गया। इस दौरान अधिवक्ता और राजस्वकर्मी एवं अन्य लोग मौजूद रहे। दौसा बार अध्यक्ष कुंज बिहारी शर्मा ने मंगलवार से कार्य पर लौटने की बात कही है। इस संबंध में जिला अभिभावक संघ अध्यक्ष ने बताया कि प्रशासन के साथ समझौता वार्ता हो गई है।

ये भी पढ़ें

Mahesh Joshi: पूर्व मंत्री महेश जोशी को लेकर बड़ी खबर, हाईकोर्ट से लगा झटका, अभी रहना होगा जेल में
जयपुर
पूर्व मंत्री महेश जोशी। फाइल फोटो पत्रिका


कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा


गौरतलब है कि इससे पहले कोर्ट परिसर से रवाना होने के बाद वकीलों ने नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। बाद में जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार और एसपी सागर राणा को ज्ञापन सौंपा। बार कौसिंल ऑफ राजस्थान के सदस्य डॉ. महेश शर्मा, जिला बार अध्यक्ष कुंज बिहारी शर्मा, बार संघ लालसोट अध्यक्ष प्रेमस्वरूप लामड़ा समेत अन्य अधिवक्ताओं ने मुलाकात की।


इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र तिवारी, जिला अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष अवधेश कुमार शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा, चन्द्रमोहन जोशी, नाथूलाल मीना, सुनील शर्मा, सेडूराम शर्मा, दीपक शर्मा, पूरण महावर आदि मौजूद रहे। इधर, राजस्व कर्मियों ने भी दिन में धरना दिया। वकीलों के विरोध-प्रदर्शन को लेकर पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। इस दौरान एएसपी गुरुशरण राव, दिनेश अग्रवाल, दौसा वृत्ताधिकारी रविप्रकाश शर्मा, कोतवाल सुधीर उपाध्याय, सदर एसएचओ रविंद्र कुमार समेत जाब्ता तैनात रहा।


लालसोट में हंगामा और धक्का-मुक्की


लालसोट तहसील कार्यालय में हंगामे और धक्का मुक्की के बाद शुरू हुए वकीलों व राजस्व कर्मियों के टकराव का मामले का सोमवार को जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित दोनों पक्षों की मीटिंग के बाद पटाक्षेप हो गया है। तहसीलदार अमितेश मीना को छुट्टी पर भेजने एवं दोनों पक्षों के बीच मुकदमों को लेकर सहमति बनी है एवं राहुवास तहसीलदार महेशचंद शर्मा को लालसोट का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है।


जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने बताया कि दोनों पक्षकारों द्वारा गतिरोध समाप्त कर भविष्य में सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य करने का निश्चिय किया गया। दूसरी ओर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम स्वरुप लामड़ा एवं महासचिव अशोक चौधरी ने बताया कि मीटिंग में तहसीलदार अमितेश मीना द्वारा माफी मांग ली गई है, इसके अलावा दोनों पक्षों की ओर मुकदमे वापस लेने पर सहमति बनी है।


इन्हें मिला अतिरिक्त जार्च


तहसीलदार अमितेश को छुट्टी भेजकर राहुवास तहसीलदार महेशचंद शर्मा को अतिरिक्त चार्ज दिया गया। तहसीलदार के निलबंन की अनुशंषा का भी भरोसा दिया गया। उन्होंने बताया कि मंगलवार को दोबारा बार की मीटिंग कर कार्य पर लौटने पर निर्णय होगा।

ये भी पढ़ें

जैसलमेर: चिन्नेवाला टीबा गैस क्षेत्र से 1 लाख क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन, गेल के जरिए RVUNL को होगी आपूर्ति
जैसलमेर
RVUNL

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 11:42 am

Hindi News / Rajasthan / Dausa / दौसा: वकीलों और लालसोट तहसीलदार के विवाद का निपटारा, अमितेश मीना छुट्टी पर, महेशचंद शर्मा को अतिरिक्त चार्ज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.