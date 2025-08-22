Dausa News: शिक्षिका की प्रतिनियुक्ति पर भड़के ग्रामीण, स्कूल गेट पर जड़ा ताला

गुरुवार सुबह विद्यालय खुलने से पूर्व ही ग्रामीण बाहर जमा हो गए एवं गेट पर ताला जड़ दिया। कुछ देर बाद जब विद्यार्थी व स्टाफ पहुंचे तो ग्रामीणों ने विद्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि दिनेश मीना एवं ग्राम पंचायत समिति सदस्य रामखिलाड़ी मीना समेत कई ग्रामीणों का कहना था कि विद्यालय में कार्यरत विज्ञान विषय की शिक्षिका सीमा मीणा का यहां से अन्य विद्यालय में डेपुटेशन कर दिया है, जिससे यहां छात्र-छात्राओं की शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इस बारे में अधिकारियों को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन अनसुना किया जा रहा है। इससे विज्ञान विषय का शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है।