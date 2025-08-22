Dausa News: शिक्षिका की प्रतिनियुक्ति पर भड़के ग्रामीण, स्कूल गेट पर जड़ा ताला

दौसा। लालसोट उपखण्ड के सवांसा गांव के पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत एक शिक्षिका का गत दिनों एक अन्य विद्यालय में डेपुटेशन करने से नाराज ग्रामीणों ने गुरुवार को विद्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया एवं दो घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। बाद में शिक्षिका ने विद्यालय पहुंचकर वापस ज्वाइन किया, इसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ।
गुरुवार सुबह विद्यालय खुलने से पूर्व ही ग्रामीण बाहर जमा हो गए एवं गेट पर ताला जड़ दिया। कुछ देर बाद जब विद्यार्थी व स्टाफ पहुंचे तो ग्रामीणों ने विद्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि दिनेश मीना एवं ग्राम पंचायत समिति सदस्य रामखिलाड़ी मीना समेत कई ग्रामीणों का कहना था कि विद्यालय में कार्यरत विज्ञान विषय की शिक्षिका सीमा मीणा का यहां से अन्य विद्यालय में डेपुटेशन कर दिया है, जिससे यहां छात्र-छात्राओं की शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इस बारे में अधिकारियों को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन अनसुना किया जा रहा है। इससे विज्ञान विषय का शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है।
प्रधानाचार्य अमित बड़ाया ने ग्रामीणों को बताया कि शिक्षिका के डेपुटेशन का आदेश रद्द हो चुका है वे शीघ्र ही विद्यालय पहुंचकर ज्वाइन कर लेगी, लेकिन ग्रामीण मौके पर विभाग की अधिकारियों को बुलाने एवं शिक्षिका के ज्वाइन करने के बाद ही ताला खोलने की बात पर अड़े रहे। झांपदा थाना अधिकारी सुनील टांक भी पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। कुछ देर बाद मौके पर ब्लॉक मुय शिक्षा अधिकारी सत्यनारायण मीणा एवं एसीबीईओ अशोक शर्मा पहुंचे और ग्रामीणों से वार्ता की। इस बीच शिक्षिका ने स्कूल आकर ज्वाइन कर लिया, जिस पर ग्रामीणों ने आंदोलन समाप्त कर दिया।
सीबीईओ सत्यनारायण मीना ने बताया कि डेपूटेशन नहीं किया था, शिक्षिका को दो दिन के लिए झांपदा विद्यालय भेजा था। वहां 145 बालक है, गणित व विज्ञान के अध्यापक नहीं है। इंस्पायर अवार्ड की तैयारी व बालकों को समस्या को दूर करने के लिए भेजा था। शिक्षिका बुधवार को भी स्कूल में थी और ग्रामीणों को इस बारे में समझाया भी था।