Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दौसा

Dausa News: शिक्षिका की प्रतिनियुक्ति पर भड़के ग्रामीण, स्कूल गेट पर जड़ा ताला

Dausa News: सुबह विद्यालय खुलने से पूर्व ही ग्रामीण बाहर जमा हो गए एवं गेट पर ताला जड़ दिया। कुछ देर बाद जब विद्यार्थी व स्टाफ पहुंचे तो ग्रामीणों ने विद्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया।

दौसा

Anil Prajapat

Aug 22, 2025

PM Shri Government Higher Secondary School
सवांसा विद्यालय के गेट पर धरना देते ग्रामीण। फोटो: पत्रिका

दौसा। लालसोट उपखण्ड के सवांसा गांव के पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत एक शिक्षिका का गत दिनों एक अन्य विद्यालय में डेपुटेशन करने से नाराज ग्रामीणों ने गुरुवार को विद्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया एवं दो घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। बाद में शिक्षिका ने विद्यालय पहुंचकर वापस ज्वाइन किया, इसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ।

गुरुवार सुबह विद्यालय खुलने से पूर्व ही ग्रामीण बाहर जमा हो गए एवं गेट पर ताला जड़ दिया। कुछ देर बाद जब विद्यार्थी व स्टाफ पहुंचे तो ग्रामीणों ने विद्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि दिनेश मीना एवं ग्राम पंचायत समिति सदस्य रामखिलाड़ी मीना समेत कई ग्रामीणों का कहना था कि विद्यालय में कार्यरत विज्ञान विषय की शिक्षिका सीमा मीणा का यहां से अन्य विद्यालय में डेपुटेशन कर दिया है, जिससे यहां छात्र-छात्राओं की शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इस बारे में अधिकारियों को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन अनसुना किया जा रहा है। इससे विज्ञान विषय का शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है।

प्रधानाचार्य अमित बड़ाया ने ग्रामीणों को बताया कि शिक्षिका के डेपुटेशन का आदेश रद्द हो चुका है वे शीघ्र ही विद्यालय पहुंचकर ज्वाइन कर लेगी, लेकिन ग्रामीण मौके पर विभाग की अधिकारियों को बुलाने एवं शिक्षिका के ज्वाइन करने के बाद ही ताला खोलने की बात पर अड़े रहे। झांपदा थाना अधिकारी सुनील टांक भी पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। कुछ देर बाद मौके पर ब्लॉक मुय शिक्षा अधिकारी सत्यनारायण मीणा एवं एसीबीईओ अशोक शर्मा पहुंचे और ग्रामीणों से वार्ता की। इस बीच शिक्षिका ने स्कूल आकर ज्वाइन कर लिया, जिस पर ग्रामीणों ने आंदोलन समाप्त कर दिया।

ये भी पढ़ें

राहत की खबर: राजस्थान में यहां बनेगा आरओबी, रेलवे ने दी हरी झंडी
दौसा
Railway-Overbridge

सीबीईओ बोले- दो दिन झांपदा भेजा था

सीबीईओ सत्यनारायण मीना ने बताया कि डेपूटेशन नहीं किया था, शिक्षिका को दो दिन के लिए झांपदा विद्यालय भेजा था। वहां 145 बालक है, गणित व विज्ञान के अध्यापक नहीं है। इंस्पायर अवार्ड की तैयारी व बालकों को समस्या को दूर करने के लिए भेजा था। शिक्षिका बुधवार को भी स्कूल में थी और ग्रामीणों को इस बारे में समझाया भी था।

ये भी पढ़ें

Heavy Rain: राजस्थान में भारी बारिश, कई जगह बाढ़ जैसे हालात, 3 जिलों में स्कूलों की छुट्टी
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 02:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Dausa News: शिक्षिका की प्रतिनियुक्ति पर भड़के ग्रामीण, स्कूल गेट पर जड़ा ताला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.