Bribery Case: दौसा ACB में रिश्वत का खेल बेनकाब, DSP के रीडर ने मांगे 10 लाख, केस दर्ज होने के बाद तत्काल सस्पेंड

डीजी गुप्ता के निर्देश पर डीआईजी आनंद शर्मा के सुपरविजन में जांच की गई। आरोपी रीडर के खिलाफ 12 नवम्बर को रिश्वत मांगने का सत्यापन करवाया गया। आरोपी ने रिश्वत की मांग की, लेकिन एसीबी कार्रवाई की भनक लगने पर पहले लिए दो लाख रुपए भी एसीबी के परिवादी को लौटा दिए। अब मामले में मुकदमे की जांच करने से संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।