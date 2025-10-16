Dausa News: दौसा में सरकारी कर्मचारियों की चेतावनी, मांगों पर हो कार्रवाई, नहीं तो मनाएंगे काली दीपावली

जिला मंत्री मुकेश चंद मीना ऐचेडी ने कहा कि कर्मचारी हितों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगें पूरी नहीं की गईं तो आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष रामरूप खटाना, ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष जगदीश दुर्गेश, सांख्यिकी संघ के राधाकिशन मीना, शिक्षक संघ शेखावत के कजोड़मल मीना, आयुर्वेद परिचारक संघ के जिला अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण मौर्य, सहायक कर्मचारी संघ के दिलीप सिंह राजावत आदि ने मांगों को लेकर सरकार को चेताया।