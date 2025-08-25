Patrika LogoSwitch to English

दौसा

Dausa Heavy Rain: इस मानसून सीजन में दूसरी बार छलके ये 2 बांध, दौसा में मूसलाधार बारिश के बाद चली चादर

Dausa Heavy Rain: दौसा शहर के आसपास के सूरजपुरा व नामोलाव बांध में इस मानसून सीजन में दूसरी बार चादर चल गई। वहीं मोरेल बांध लगातार ओवरफ्लो चल रहा है, चादर की मोटाई बढ़कर 24 इंच हो गई है।

दौसा

Anil Prajapat

Aug 25, 2025

Surajpura-Dam-4
सूरजपुरा बांध पर एक बार फिर छलका। फोटो: पत्रिका

Dausa Heavy Rain: दौसा जिले में मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहा। रविवार अलसुबह ही शहर पानी-पानी हो गया। मूसलाधार बारिश से मकानों-दुकानों में पानी भर गया। जयपुर व आगरा रोड बायपास स्थित कॉलोनियों व निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति हो गई। दौसा शहर के आसपास के सूरजपुरा व नामोलाव बांध में इस मानसून सीजन में दूसरी बार चादर चल गई। वहीं मोरेल बांध लगातार ओवरफ्लो चल रहा है, चादर की मोटाई बढ़कर 24 इंच हो गई है।

भांडारेज तहसील मुख्यालय सहित आसपास के गांव में शनिवार देर रात्रि से शुरू हुआ बारिश का दौरा रविवार को भी चलता रहा। इसके चलते चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। सूरजपुरा बांध पर फिर एक बार फिर चादर चलने लगी है, वहीं गांवों में जगह-जगह बने एनिकट अपनी भराव क्षमता को पूरी कर चुके हैं। ढाणियों के आम रास्ते टूट गए हैं। बावड़ी दरवाजा स्थित चौबे के बांध में पानी की आवक होने से एक-दो जगह रिसाव की भी स्थिति बनी है। इस पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण भी किया।

ये भी पढ़ें

Heavy Rain: राजस्थान के इस जिले में 7 घंटे मूसलाधार बारिश, टूटा 50 साल का रिकॉर्ड; याद आई 1996 की बाढ़
नागौर
Nagaur-heavy-rain

मायला कुआं के तीनों एनिकटों पर चली चादर

लालसोट क्षेत्र में रविवार को लगातार दूसरे दिन भी झमाझम बारिश हुई है। चौबीस घंटे में 88 एमएम बारिश हुई। जोरदार बारिश से मायला कुआं के तीनों एनिकटों पर रविवार को भी चादर चलती रही, जबकि 12 फीट की भराव झमता वाला डिवाचली बांध भी पूरा भर गया है। घाटी में झरनों का मनमोहक नजारा देखने के लिए लोग उमड़ पड़े।

इन बांधों में भी पानी की आवक

माधोसागर 8, सैंथल सागर 15.4, कालाखो 7.6, झिलमिली 12.11, गेटोलाव 5.11, रेडिया डेम 13.4, चांदराना 6.6, सिनोली 7.5, खारली 3.7, जगरामपुरा 2, सिंथोली 13.9, दीवांचली 11.1, रामपुरा 4, हरिपुरा 6, महेश्वरा 9.6, भांकरी 5.2, नामोलाव 8, सूरजपुरा 13, पापड़दा 3.3, बड़ागांव खेड़ला 2, हुड़ला 3.2 और नाहरखोरा बांध में 5 फीट पानी भरा है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में मानसून मेहरबान, एशिया का सबसे बड़ा कच्चा बांध फिर हुआ ओवरफ्लो, चली 6 इंच की चादर
दौसा
Morel-Dam

Published on:

25 Aug 2025 02:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Dausa Heavy Rain: इस मानसून सीजन में दूसरी बार छलके ये 2 बांध, दौसा में मूसलाधार बारिश के बाद चली चादर

