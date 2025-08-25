Dausa Heavy Rain: इस मानसून सीजन में दूसरी बार छलके ये 2 बांध, दौसा में मूसलाधार बारिश के बाद चली चादर

भांडारेज तहसील मुख्यालय सहित आसपास के गांव में शनिवार देर रात्रि से शुरू हुआ बारिश का दौरा रविवार को भी चलता रहा। इसके चलते चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। सूरजपुरा बांध पर फिर एक बार फिर चादर चलने लगी है, वहीं गांवों में जगह-जगह बने एनिकट अपनी भराव क्षमता को पूरी कर चुके हैं। ढाणियों के आम रास्ते टूट गए हैं। बावड़ी दरवाजा स्थित चौबे के बांध में पानी की आवक होने से एक-दो जगह रिसाव की भी स्थिति बनी है। इस पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण भी किया।