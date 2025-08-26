Rajasthan School News: राजस्थान के इस सरकारी स्कूल में 6 छात्रों पर 3 शिक्षक कार्यरत, एक छात्र की पढ़ाई पर प्रतिमाह खर्च हो रहे 30 हजार रुपए

पहले गुवाड़ा गांव के समीप स्कूल संचालित होने पर नामाकंन पर्याप्त था, लेकिन खान में ब्लास्टिंग होने पर पत्थर उछलकर स्कूल में आते थे। इसके चलते सुरक्षा का खतरा मंडरा रहा था। इस पर प्रशासन ने गुवाड़ा स्कूल के लिए रामपुरा तन में भूमि आवंटन करवा दी। जहां खान मालिक ने प्रशासन के सहयोग से विद्यालय भवन का निर्माण भी करा दिया, लेकिन यह विद्यालय काफी दूर एवं रास्ता ऊबड़ खाबड़ होने से अभिभावक बच्चों की टीसी कटवाकर दूसरे विद्यालय में प्रवेश दिला रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों को समझाइश कर बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

