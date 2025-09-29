Dausa: पूर्व मंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी, विरोध में उतरे समर्थक

दौसा में सदर थाने पर प्रदर्शन करते युवा। फोटो: पत्रिका
दौसा। पूर्व मंत्री गोलमा देवी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सर्वसमाज के युवाओं ने प्रदर्शन कर दौसा सदर थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पुलिस से कठोर और त्वरित कार्रवाई की मांग की।
इस दौरान आरसी मीना छारेडा, कुलदीप राजपुरा, विजेंद्र कालाखो, प्रकाश सहसपुर, जगमोहन बिरासना, सन्नी खान, राजेंद्र कालीपहाड़ी आदि ने ज्ञापन सौंपा। वहीं ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने कोतवाली पुलिस थाने में रिपोर्ट दी।
पूर्व मंत्री गोलमा देवी के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में महुवा थाने में युवक के खिलाफ एससी-एसटी व आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। थानाधिकारी राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि देवेन्द्र मीना निवासी सांथा ने मामला दर्ज कराया कि कमल गुर्जर निवासी श्रीरामपुरा थाना कानोता बस्सी ने सोशल मीडिया पर पूर्व मंत्री गोलमा देवी के खिलाफ अभद्र भाषा और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की। वहीं कस्बे के कई संगठनों ने थाने पहुंचकर ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की। थाना अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पूर्व मंत्री गोलमा देवी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक के खिलाफ बैजूपाड़ा थाना पुलिस को रिपोर्ट दी। मीणा छात्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश झुथाहेडा ने कहा इस प्रकार की घटनाओं से समाजों के बीच में भाईचारा प्रभावित होता है। पूर्व मंत्री गोलमा देवी पर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने के खिलाफ क्षेत्र के ग्रामीणों ने रविवार को नांगल राजावतान थाने पहुंचकर थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर शिकायत दी।
पूर्व मंत्री गोलमा देवी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी करने पर भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में मंडल अध्यक्ष कुलदीप सिंह धौलखेड़ा ने मंडावर थानाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर आरोपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी।
