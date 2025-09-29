Dausa: पूर्व मंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी, विरोध में उतरे समर्थक

पूर्व मंत्री गोलमा देवी के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में महुवा थाने में युवक के खिलाफ एससी-एसटी व आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। थानाधिकारी राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि देवेन्द्र मीना निवासी सांथा ने मामला दर्ज कराया कि कमल गुर्जर निवासी श्रीरामपुरा थाना कानोता बस्सी ने सोशल मीडिया पर पूर्व मंत्री गोलमा देवी के खिलाफ अभद्र भाषा और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की। वहीं कस्बे के कई संगठनों ने थाने पहुंचकर ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की। थाना अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।