इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम में भारत का प्रतिनिधित्व, राजस्थान की रक्षिता ने बढ़ाया मान, 25 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने लिया भाग

रक्षिता की यह अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि देशभर की उन बेटियों के लिए प्रेरणा है, जो सामाजिक बंधनों, रूढ़ियों और चुनौतियों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। रक्षिता मीना ने कहा कि वह आगे भी महिलाओं से जुड़े मुद्दों को वैश्विक मंचों पर उठाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगी और भारत की प्रगतिशील सोच व बदलते समाज की तस्वीर दुनिया के सामने रखने का प्रयास जारी रखेंगी। उनका मानना है कि शिक्षा, संबल और अवसर मिलने पर भारत की बेटियां किसी भी मंच पर अपनी जगह बना सकती हैं।