किसानों के लिए आई अच्छी खबर: झिलमिली बांध से 16 गांवों को मिलेगा पानी; 944 हैक्टेयर भूमि की होगी सिंचाई

बांध में वर्तमान में 13 फीट 9 इंच पानी भरा हुआ है। मुख्य नहर की लंबाई 7.3 किलोमीटर है, जबकि चार माइनर नहरों में नयागांव 4.1, जगरामपुरा 7.4, पूरणवास 1 और ढिगारिया 1 किलोमीटर लंबी हैं। नहर खुलने के बाद क्षेत्रीय किसानों की आगामी फसलों की सिंचाई सुचारू रूप से हो सकेगी। बांध में 10 फीट पानी रिजर्व रखा जाएगा।