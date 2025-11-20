Patrika LogoSwitch to English

दौसा

किसानों के लिए आई अच्छी खबर: झिलमिली बांध से 16 गांवों को मिलेगा पानी; 944 हैक्टेयर भूमि की होगी सिंचाई

Jhilimili dam: झिलमिली बांध की नहर 21 नवम्बर को खोली जाएगी। इससे 16 गांवों की करीब 944 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा।

दौसा

image

Anil Prajapat

Nov 20, 2025

Jhilimili-dam

झिलमिली बांध। पत्रिका फाइल फोटो

Dausa News: दौसा जिले के नांगल राजावतान उपखंड अधिकारी कार्यालय में झिलमिली बांध जल वितरण कमेटी की बैठक आयोजित हुई। इसमें 21 नवम्बर को सुबह 11 बजे बांध की नहर खोलने का निर्णय किया गया। इससे 16 गांवों की करीब 944 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा।

बांध में वर्तमान में 13 फीट 9 इंच पानी भरा हुआ है। मुख्य नहर की लंबाई 7.3 किलोमीटर है, जबकि चार माइनर नहरों में नयागांव 4.1, जगरामपुरा 7.4, पूरणवास 1 और ढिगारिया 1 किलोमीटर लंबी हैं। नहर खुलने के बाद क्षेत्रीय किसानों की आगामी फसलों की सिंचाई सुचारू रूप से हो सकेगी। बांध में 10 फीट पानी रिजर्व रखा जाएगा।

बैठक में एसडीओ यशवंत मीना, प्रधान दिनेश कुमार बारवाल, तहसीलदार मनोज कुमार, बीडीओ कजोड़मल मीना, जल संसाधन विभाग की एईएन रेखा मीना, जेईएन मनीष कुमार, जल वितरण कमेटी अध्यक्ष धर्मसिंह समेत विभिन्न गांवों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

इन गांवों को मिलेगा नहर का पानी

इस निर्णय से शेखपुरा, नयागांव, कोल्यावास, चंक देहलावास, बूटोली, गिरधरपुरा, बाढ़ बिदरखा, हरपटटी, बड़ा किशनपुरा, बिदरखा, जगरामपुरा, पूरणवास, दूबल्या, डूंगरावता, पूर्वियावास व माडेड़ा सुनारपुरा आदि गांवों के किसानों को सिंचाई जल उपलब्ध होगा।

20 Nov 2025 12:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / किसानों के लिए आई अच्छी खबर: झिलमिली बांध से 16 गांवों को मिलेगा पानी; 944 हैक्टेयर भूमि की होगी सिंचाई

