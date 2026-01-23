23 जनवरी 2026,

दौसा

किरोड़ी लाल मीणा बोले- डोटासरा के परिवार और रिश्तेदारी के 6 लोग RAS बन गए, वे जाएंगे सीखचों के पीछे

किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि डोटासरा कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन 2 दिन में पता नहीं लगेगा और गोविंद डोटासरा जेल के सीखचों में होंगे।

दौसा

Santosh Trivedi

Jan 23, 2026

दौसा में कार्यक्रम में मौजूद डॉ किरोड़ी लाल मीणा व अन्य। 

Rajasthan OMR Sheet Case: भाजपा के वरिष्ठ नेता और कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि पिछली सरकार के वक्त मैंने ओएमआर शीट के फर्जीवाड़े के सबूत दिखाए थे, लेकिन तत्कालीन सरकार ने कार्रवाई नहीं की।

गोविंद डोटासरा के परिवार और रिश्तेदारी के 6 लोग आरएएस बन गए। पत्रकारों के सवाल पर मीणा ने कहा कि डोटासरा कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन 2 दिन में पता नहीं लगेगा और गोविंद डोटासरा जेल के सीखचों में होंगे।

सरकार कर रही है सख्त कार्रवाई

ओएमआर शीट मामले में खुलासा होने के बाद अब बहुत बड़े नाम सामने आएंगे। इनमें कांग्रेस के बड़े पुराने नेता, आरपीएससी के चेयरमैन, 2-3 सदस्य, गोपनीय शाखा के कई अधिकारी-कर्मचारियाें का खुलासा किया जाना जरूरी है।

किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि बेरोजगारों के भाग्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ हमारी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है।

Published on:

23 Jan 2026 06:17 pm

