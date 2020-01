दिनभर प्रचार में जोर, शाम को थमा शोर

Loud publicity throughout the day, noise stopped in the evening - प्रथम चरण में 18 पंचायतों में होगा मतदान कल, -166 सरपंच एवं 372 वार्ड पंच के हैं प्रत्याशी