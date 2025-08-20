Patrika LogoSwitch to English

दौसा

यूपी व एमपी से खाटूश्यामजी मंदिर जाने का सीधा सड़क मार्ग है मनोहरपुर दौसा हाईवे, जाम से मिलती है निजात

हाईवे पर हादसों का बढ़ता ग्राफ पुलिस व प्रशासन के लिए भी सिरदर्द बना हुआ था। मनोहरपुर दौसा नेशनल हाईवे पर यूपी से खाटूश्याम मंदिर जाने वाले श्रद्धालु दुर्घटनाओं में ज्यादा मौत का ग्रास बने है।

दौसा

Santosh Trivedi

Aug 20, 2025

Photo: Patrika

मनोहरपुर दौसा नेशनल हाईवे 148 जयपुर-आगरा, जयपुर-दिल्ली व जयपुर-बांदीकुई एक्सप्रेसवे से सीधा जुड़ा हुआ है। वर्ष 2018 में शुरू हुए हाईवे पर दिनों दिन वाहनों का दबाव बढ़ता जा रहा है। दो लेन के हाईवे पर बीच में डीवाइडर नहीं होने से तेज रफ्तार में ओवरटेक करने की वजह से वाहनों में आमने सामने की भिडंत होने से वाहन में सवार लोगों की मौके पर मौत हो जाती है।

हाईवे पर हादसों का बढ़ता ग्राफ पुलिस व प्रशासन के लिए भी सिरदर्द बना हुआ था। मनोहरपुर दौसा नेशनल हाईवे पर यूपी से खाटूश्याम मंदिर जाने वाले श्रद्धालु दुर्घटनाओं में ज्यादा मौत का ग्रास बने है। हाईवे पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेन्द्र सिंह, दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा व जमवारामगढ़ विधायक महेन्द्रपाल मीणा ने भी केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिख कर मनोहरपुर दौसा हाईवे को फोरलेन बनाने की मांग की थी।

ईंधन व समय की होती है बचत


यूपी व एमपी के अलावा भरतपुर जिले से खाटूश्यामजी मंदिर व सालासर बालाजी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए मनोहरपुर दौसा हाईवे सीधा है। जानकारी के अनुसार दौसा से मनोहरपुर दौसा हाईवे होते हुए खाटूश्यामजी मंदिर जाने में ढाई से तीन घंटे का समय लगता है। वहीं दौसा से जयपुर होते हुए खाटूश्याम मंदिर जाने पर 4 से साढ़े चार घंटे का सफर तय करना पड़ता है। ऐसे में खाटूश्यामजी जाने वाले श्रद्धालुओं को मनोहरपुर दौसा हाईवे होते हुए जाने पर ईंधन व समय की बचत होती है।

जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने जताया पत्रिका का आभार


मनोहरपुर दौसा नेशनल हाईवे पर हादसों का ग्राफ बढ़ने से स्थानीय ग्रामीण काफी चिंतित थे। बड़े सड़क हादसों के बाद भी जिम्मेदारों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। राजस्थान पत्रिका ने ग्रामीणों द्वारा हाईवे को फोरलने करने की मांग व सड़क हादसों को लेकर समय समय पर प्रमुखता से खबरे प्रकाशित कर जिम्मेदारों का ध्याना आकर्षित किया।

जिस पर एनएचएआई ने सोमवार को मनोहरपुर दौसा हाईवे के फोरलेन की डीपीआर कार्य शुरू करवाने के स्वीकृति आदेश जारी किए। इसको लेकर गठवाड़ी सरपंच बाबूलाल मीणा, दंताला मीणा सरपंच मुकेश कुमार मीणा, धौला सरपंच प्रकाश गोडल्या, केलाकाबास सरपंच ममता महफर मीणा, बहलोड़ सरपंच सुदामाराम गुर्जर, देवीतला सरपंच रामनारायण मीणा, बिलोद सरपंच ममता मीणा, पंसस अंकित शर्मा गठवाड़ी, पंसस कोमल खोरवाल केलाकाबास सहित जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने पत्रिका को साधुवाद दिया है।

Published on:

20 Aug 2025 01:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / यूपी व एमपी से खाटूश्यामजी मंदिर जाने का सीधा सड़क मार्ग है मनोहरपुर दौसा हाईवे, जाम से मिलती है निजात

