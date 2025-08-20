यूपी व एमपी से खाटूश्यामजी मंदिर जाने का सीधा सड़क मार्ग है मनोहरपुर दौसा हाईवे, जाम से मिलती है निजात



यूपी व एमपी के अलावा भरतपुर जिले से खाटूश्यामजी मंदिर व सालासर बालाजी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए मनोहरपुर दौसा हाईवे सीधा है। जानकारी के अनुसार दौसा से मनोहरपुर दौसा हाईवे होते हुए खाटूश्यामजी मंदिर जाने में ढाई से तीन घंटे का समय लगता है। वहीं दौसा से जयपुर होते हुए खाटूश्याम मंदिर जाने पर 4 से साढ़े चार घंटे का सफर तय करना पड़ता है। ऐसे में खाटूश्यामजी जाने वाले श्रद्धालुओं को मनोहरपुर दौसा हाईवे होते हुए जाने पर ईंधन व समय की बचत होती है।