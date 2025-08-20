Rajasthan: अघोषित बिजली कटौती, लोगों का फूटा गुस्सा, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

कुंदनपुरा, सकतपुरा, बासडी जोगियान और कौशल्या दास की बावड़ी के गांवों में विद्युत कटौती से परेशान ग्रामीण आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मानसून के दौर में जहां उमस में लोग बेहाल हैं वहीं बिजली कोढ़ में खाज का काम कर रही है। बिजली की कमी से पेयजल आपूर्ति भी बाधित हो रही है।