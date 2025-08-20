Rajasthan: अघोषित बिजली कटौती, लोगों का फूटा गुस्सा, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

जयपुर की ग्राम पंचायत पहाड़िया सहित पूरे क्षेत्र में बिजली कटौती ने ग्रामीणों का जीना मुहाल कर दिया है। भीषण गर्मी और उमस के बीच लगातार हो रही बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। रात में भी बिजली नहीं आने से ग्रामीणों को जागना पड़ता है।
कुंदनपुरा, सकतपुरा, बासडी जोगियान और कौशल्या दास की बावड़ी के गांवों में विद्युत कटौती से परेशान ग्रामीण आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मानसून के दौर में जहां उमस में लोग बेहाल हैं वहीं बिजली कोढ़ में खाज का काम कर रही है। बिजली की कमी से पेयजल आपूर्ति भी बाधित हो रही है।
सोमवार सुबह ग्रामीणों ने मुख्य सड़क पर एकत्र होकर बिजली निगम के सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता के खिलाफ नारे लगाए। ग्रामीणों ने 24 घंटे बिजली आपूर्ति की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि दिन में कई बार और रात में भी 8 बजे के बाद लगभग 3 घंटे तक बिजली बंद कर दी जाती है।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। ग्रामीण रामावतार यादव, खेमराज यादव, रामजीलाल यादव, विनोद योगी और किशन यादव ने समस्या के समाधान की मांग की। सरपंच रामावतार शर्मा ने बताया कि विद्युत निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों को सूचित करने के बावजूद अघोषित बिजली कटौती जारी है।
बिजली की लाइनों में फॉल्ट और ओवरलोडिंग के कारण यह समस्या आ रही है। फॉल्ट को दुरुस्त करवाकर ग्रामीणों की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।