‘अंगुली उठाने से पहले अपनी गिरेबां में झांके’, कांग्रेस पर जमकर बरसे BJP MLA

उन्होंने बिना नाम लिए परसादीलाल को एक्सपायरी डेट का नेेता बताते हुए कहा कि सत्ता से दूर होने के बाद पैदा हुुई बौखलाहट के कारण इस तरह बयान दे रहे हैं। पूर्व मंत्री मुझ पर व मेरे परिवार पर अंगुली उठाने से पहले अपने गिरेबां में झांके। निर्झरना में फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले स्वयं को साहूकार बता रहे हैं। सत्ता में आने के बाद गेट आउट बोलने वाले अब बहरुपिया बन कर लोगों को बरगाले रहे हैं। विधायक ने कटाक्ष करते हुए कहा कि पिता-पुत्र में ही एमएलए कौन बने, इसके लिए खींचतान मची है। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता विधायक है, दो साल में सभी दलाल बेरोजगार हो गए हैं।