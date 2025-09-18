‘अंगुली उठाने से पहले अपनी गिरेबां में झांके’, कांग्रेस पर जमकर बरसे BJP MLA

लालसोट। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भाजपा के सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर लालसोट में गंगापुर रोड स्थित जैन नसियां में आयोजित सभा में विधायक रामबिलास मीना कांग्रेस पर जमकर बरसे।
उन्होंने कहा कि पहले संविधान बदलने के नाम पर व अब वोट चोरी के नाम पर लोगों को बहकाया जा रहा है, लेकिन जनता इनकी असलियत जान चुकी है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कैमरे लगाने जैसे मुद्दों पर कोरा हंगामा कर विधानसभा से कांग्रेस भाग चुकी है। एक दिन पूर्व कांग्रेस की संविधान बचाओ सभा में पूर्व मंत्री परसादीलाल मीना के आरोपों का भी विधायक रामबिलास मीना ने जवाब दिया।
उन्होंने बिना नाम लिए परसादीलाल को एक्सपायरी डेट का नेेता बताते हुए कहा कि सत्ता से दूर होने के बाद पैदा हुुई बौखलाहट के कारण इस तरह बयान दे रहे हैं। पूर्व मंत्री मुझ पर व मेरे परिवार पर अंगुली उठाने से पहले अपने गिरेबां में झांके। निर्झरना में फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले स्वयं को साहूकार बता रहे हैं। सत्ता में आने के बाद गेट आउट बोलने वाले अब बहरुपिया बन कर लोगों को बरगाले रहे हैं। विधायक ने कटाक्ष करते हुए कहा कि पिता-पुत्र में ही एमएलए कौन बने, इसके लिए खींचतान मची है। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता विधायक है, दो साल में सभी दलाल बेरोजगार हो गए हैं।
सभा में भाजपा नेता सोनू बिनोरी ने कहा कि पार्षदों को बिका हुआ माल बताने वाले को छोड़ कर पार्षद भाजपा के पास आए हैं। 35 में 31 पार्षदों के साथ छोड़ने के बाद भी इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। पार्षद तानाशाही व मनमानी से त्रस्त थे। डॉ. शंभूलाल कुईवाला ने कहा कि पूर्व मंत्री बौखला गए है, जनता ऐसे लोगों को नकार चुकी है।