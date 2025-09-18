Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

Rajasthan: मां ने क्यों ली 3 साल की मासूम बेटी की जान? लिव-इन में रह रही महिला पति को छोड़कर यूपी से आई थी अजमेर

Ajmer Murder Case: राजस्थान के अजमेर में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। लिव-इन में रह रही महिला ने अपनी बच्ची को झील में फेंककर मार डाला।

अजमेर

Anil Prajapat

Sep 18, 2025

Ajmer Kavya Murder Case
बेटी काव्या और आरोपी मां अंजलि। फोटो: पत्रिका

अजमेर। राजस्थान के अजमेर में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। लिव-इन में रह रही एक महिला ने अपनी ही तीन साल की बच्ची को आनासागर झील में फेंककर मार डाला। इसके बाद आरोपी महिला ने पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन, सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद कलयुगी मां की करतूत सामने आ गई।

पुलिस ने जब सख्त से पूछताछ की तो महिला ने बताया कि पति को छोड़ने के बाद वह उत्तर प्रदेश से अजमेर आई थी। यहां एक युवक के साथ लिव-इन में रह रही थी। लेकिन, उसका पार्टनर आए दिन बेटी को लेकर उसे ताने मारता था। वह कहता था कि ये उसके पहले पति की बेटी है। इसके चलते वह काफी परेशान थी और फिर अपनी ही बेटी की मारने की प्लानिंग बनाई।

सीओ नॉर्थ रुद्रप्रकाश शर्मा ने बताया कि पुलिस को बुधवार तड़के 4 बजे बनारस निवासी अंजलि सिंह उर्फ प्रिया और अल्केश गुप्ता घूमते मिले। पूछताछ में महिला ने बच्ची काव्या (3) का लापता होना बताया। लेकिन, जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो चौंकाने वाला सच सामने आया। सख्ती से पूछताछ के बाद आरोपी महिला ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बेटी की हत्या के आरोप में आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, उसके पार्टनर अल्केश की भूमिका की भी जांच जारी है।

सीसीटीवी से हुआ चौंकाने वाला खुलासा

पुलिस ने क्षेत्र के सीसीटीवी देखें तो मंगलवार रात 10.39 से 1.27 बजे तक काव्या और अंजलि चौपाटी पर घूमते नजर आए। कुछ देर बाद बच्ची गायब थी। इसके बाद अंजलि देर रात 1.37 बजे अकेली मोबाइल देख रही थी। कड़ी पूछताछ में अंजलि ने बताया कि पहले उसने बच्ची को सुलाया। जब वह गहरी नींद में थी, तो बिना रेलिंग वाले स्थान से उसे पानी में फेंक दिया। वारदात को अंजाम देने के आधे घंटे बाद उसने अल्केश को बुलाया था।

पति को छोड़कर बनारस से आई थी अजमेर

पूछताछ में सामने आया कि महिला पहले से शादीशुदा थी। पुलिस के मुताबिक अंजलि की शादी बनारस में राजूसिंह से हुई थी। लेकिन, राजू की आर्थिक स्थिति खराब होने पर वह बेटी काव्या को लेकर अजमेर आ गई थी। एक साल से महिला अजमेर में अल्केश के साथ लिव-इन में रह रही थी। आरोपी महिला अजमेर के एक होटल में रिसेप्शनिस्ट है। पार्टनर अल्केश भी होटल में काम करता है।

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Rajasthan: मां ने क्यों ली 3 साल की मासूम बेटी की जान? लिव-इन में रह रही महिला पति को छोड़कर यूपी से आई थी अजमेर

