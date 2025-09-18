Rajasthan: मां ने क्यों ली 3 साल की मासूम बेटी की जान? लिव-इन में रह रही महिला पति को छोड़कर यूपी से आई थी अजमेर

सीओ नॉर्थ रुद्रप्रकाश शर्मा ने बताया कि पुलिस को बुधवार तड़के 4 बजे बनारस निवासी अंजलि सिंह उर्फ प्रिया और अल्केश गुप्ता घूमते मिले। पूछताछ में महिला ने बच्ची काव्या (3) का लापता होना बताया। लेकिन, जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो चौंकाने वाला सच सामने आया। सख्ती से पूछताछ के बाद आरोपी महिला ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बेटी की हत्या के आरोप में आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, उसके पार्टनर अल्केश की भूमिका की भी जांच जारी है।