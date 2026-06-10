मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा, केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर की विशेष पूजा

दर्शन और पूजा-अर्चना के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों के दौरान देश ने विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी एक सशक्त और प्रभावशाली पहचान बनाई है तथा देश की सांस्कृतिक विरासत और गौरव को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं।