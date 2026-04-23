Mandi News: सौंफ की खुशबू से महकी लालसोट की मंडी, हर दिन 3 हजार बोरी की आवक; जानें क्या है भाव

मंडी में इस समय अधिकतर सौंफ कमजोर गुणवत्ता की पहुंच रही है, जिससे दामों में भी भारी अंतर देखने को मिल रहा है। यहां सौंफ के दाम लगभग 6000 से 18000 रुपए प्रति क्विंटल तक रहे हैं, लेकिन कमजोर गुणवत्ता के कारण अधिकांश बिक्री कम दामों पर ही हो रही है, जिससे किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसानों का कहना है कि उत्पादन लागत भी नहीं निकल पा रही है। प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादन पिछले वर्षों की तुलना में काफी कम हो गया है, जबकि खर्च वही बना हुआ है। ऐसे में उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।