23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

Mandi News: सौंफ की खुशबू से महकी लालसोट की मंडी, हर दिन 3 हजार बोरी की आवक; जानें क्या है भाव

Krishi Upaj Mandi : लालसोट कृषि उपज मंडी इन दिनों सौंफ की खुशबू से महक रही है, बीते माह सरसों से निपटने के बाद अब मंडी में सौंफ की आवक अब अपने पूरे परवान पर पहुंच चुकी है।

2 min read
Google source verification

दौसा

image

Anil Prajapat

Apr 23, 2026

Krishi Upaj Mandi Lalsot

लालसोट की मंडी में लगी सौंफ की ढेरियां। फोटो: पत्रिका

दौसा। जिले की लालसोट कृषि उपज मंडी इन दिनों सौंफ की खुशबू से महक रही है, बीते माह सरसों से निपटने के बाद अब मंडी में सौंफ की आवक अब अपने पूरे परवान पर पहुंच चुकी है। इन दिनों लालसोट कृषि उपज मंडी में सौंफ की 3 हजार से अधिक बोरी की आवक बनी हुई है। इसके चलते पूरी मंडी में दिन भर जगह जगह सौंफ की ढेरिया लगी हुई दिखाई देती है और पूरा मंडी क्षेत्र सौंफ की खुशबू से महकता रहता है।

लालसोट मंडी की सौफ की खुशबू व क्वालिटी ने अब देश के साथ विदेशों तक भी पहचान बना ली है और विदेशों से भी लगातार डिमांड होने के चलते मंडी के कारोबार काफी फल फूल रहा है। आढ़तियों का कहना है कि शादी समारोह के कारण आवक थोड़ी कम जरूर पड़ी है, लेकिन अब दोबारा आवक जोर पकड़ने की उम्मीद है। कुल मिलाकर यह मंडी सौंफ व्यापार के लिए एक प्रमुख केंद्र बन चुकी है और अब इसका विस्तार अन्य बड़े व्यापारिक केंद्रों के समकक्ष माना जा रहा है, जिससे इसका महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है।

बदलने लगी तकदीर

क्षेत्र के किसान अब परम्परागत की जगह मसाला खेती ज्यादा कर रहे हैं। हर साल रकबा बढ़ता जा रहा है। इससे किसानों का जीवन स्तर सुधरने लगा है। वे अपनी कड़ी मेहनत से खुद अपनी तकदीर बदल रहे हैं।

दाम 6000 से 18000 रुपए तक पहुंचे

मंडी में इस समय अधिकतर सौंफ कमजोर गुणवत्ता की पहुंच रही है, जिससे दामों में भी भारी अंतर देखने को मिल रहा है। यहां सौंफ के दाम लगभग 6000 से 18000 रुपए प्रति क्विंटल तक रहे हैं, लेकिन कमजोर गुणवत्ता के कारण अधिकांश बिक्री कम दामों पर ही हो रही है, जिससे किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसानों का कहना है कि उत्पादन लागत भी नहीं निकल पा रही है। प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादन पिछले वर्षों की तुलना में काफी कम हो गया है, जबकि खर्च वही बना हुआ है। ऐसे में उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।

लालसोट मंडी में सौंफ का कारोबार (क्विंटल में)

व्यापारिक वर्ष कारोबार
सन 2011-12 में 39555
सन 2012-13 में 69286
सन 2013-14 में 15936
सन 2014-15 में 9617
सन 2015-16 में 16443
सन 2016-17 में 32257
सन 2017-18 में 36157
सन 2018-19 में 31913
सन 2019-20 में 41281
सन 2020-21 में 40046
सन 2021-22 में 26185
सन 2022-23 में 31122
सन 2023-24 में 18888
सन 2024-25 में 61300

देशभर में दिलाई पहचान

इस मंडी की सौंफ की गुणवत्ता और सुगंध ने इसे देशभर में पहचान दिलाई है। अब इसकी मांग केवल देश के विभिन्न हिस्सों तक सीमित नहीं रही, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच चुकी है। हालांकि एक विशेष पर्व के कारण एक दिन की आवक में थोडी कमी देखी गई, लेकिन आगामी दिनों में आवक फिर से तेजी पकड़ने की संभावना जताई जा रही है। इस वर्ष सौंफ की फसल को मौसम और रोगों से भारी नुकसान हुआ है।

शुरुआत में रोगों के प्रकोप और बाद में कटाई के समय हुई अनियमित बारिश ने फसल की गुणवत्ता को काफी प्रभावित किया है। अनुमान के अनुसार लगभग आधी फसल खराब हो गई है। बारिश के कारण अधिकांश सौंफ का रंग काला पड़ गया है, जिससे उसकी गुणवत्ता कमजोर हो गई है और बड़ी औद्योगिक इकाइयों की मांग भी प्रभावित हुई है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के 17 जिलों की बदलेगी तस्वीर, 70 नए औद्योगिक क्षेत्र से युवाओं को मिलेंगे हजारों रोजगार
जयपुर
Rajasthan New Industrial Area

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Apr 2026 01:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Mandi News: सौंफ की खुशबू से महकी लालसोट की मंडी, हर दिन 3 हजार बोरी की आवक; जानें क्या है भाव

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

PM-KUSUM Scheme: दौसा जिले में 4 सोलर प्लांटों का शुभारंभ, किसानों को दिन में भी मिलेगी बिजली, 20 गांवों को होगा फायदा

Inauguration of Solar Plants
दौसा

Rajasthan News: नागौर के बाद अब दौसा का मायरा आया चर्चा में, दुल्हन के पिता का 13 साल पहले हो गया था निधन

rajasthan dausa mayra
दौसा

दौसा में भाई ने मायरे में दिए 71 लाख नकद व गहने

dausa news
दौसा

बांदीकुई SDM के नाम पर 15000 की रिश्वत लेता कर्मचारी गिरफ्तार, पिता की जगह अनुकंपा पर लगा था आदित्य

dausa acb trap
दौसा

Success Story: वायुसेना की नौकरी छोड़ पहले ही प्रयास में राजेश बने RAS, जानें अजय और सोमेन्द्र सिंह की भी सफलता का राज

Rajesh Prasad Meena-Ajay Kumar Meena
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.