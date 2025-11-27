Rajasthan: लोकार्पण-शिलान्यास समारोहों में नहीं बुलाने से सांसद मुरारीलाल मीना नाराज, दौसा MLA भी उठा चुके मुद्दा

विकास कार्यों के शिलान्यास व लोकार्पण समारोहों में अतिथि बुलाने को लेकर अधिकारी इन दिनों उलझन में हैं। सूत्रों ने बताया कि सत्तारूढ़ दल भाजपा के नेताओं का दबाव रहता है कि कार्यक्रमों में कांग्रेस के नेता नहीं होने चाहिए। वहीं सांसद व दौसा विधायक कांग्रेस से हैं। खासकर दौसा विधानसभा क्षेत्र और जिला मुख्यालय पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर राजनीति हावी रहती है। यहां सांसद-विधायक के अलावा सभापति व प्रधान भी कांग्रेस के हैं, जबकि अधिकारियों व कार्मिकों के तबादलों व सरकार में भाजपा नेताओं की चल रही है। ऐसे में नियमों को दरकिनार कर कई कार्यक्रमों में कांग्रेस से चुने गए जनप्रतिनिधियों को अफसरों ने नहीं बुलाया, जिसकी शिकायतें अब उच्च स्तर तक पहुंच गई हैं।