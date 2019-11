अध्यक्ष बनाने के लिए अनारक्षित वार्डों में भी ओबीसी महिलाओं को उतारा

OBC women were also lowered in unreserved wards to be president: कांग्रेस ने 10 व भाजपा 9 ओबीसी महिलाओं को प्रत्याशी बनाया, कुल 72 महिला प्रत्याशी हैं मैदान में

महुवा. नगरपालिका में चेयरमैन सीट ओबीसी महिला के लिए आरक्षित होने के कारण भाजपा व कांगे्रस ने भी सामान्य वार्डों में भी अधिकांश प्रत्याशी ओबीसी महिलाओं को ही बनाया है। इन दोनों दलों ने 29 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया है, इनमें से 19 प्रत्याशी ओबीसी महिला है। ऐसे में पार्षद के बाद अध्यक्ष पद पर भी चुनावी मुकाबला भी रोचक ही होगा।

नगरपालिका के कुल 25 वार्डों में से 8 वार्ड महिला वर्ग के लिए आरक्षित हैं, लेकिन कांग्रेस ने 15 व भाजपा ने 14 वार्डों में महिलाओं को प्रत्याशी बनाया है। इनमें भी 14 वार्डों में तो भाजपा व कांग्रेस से महिला प्रत्याशी आमने-सामने हैं। दोनों दलों ने कुल 19 ओबीसी महिलाओं को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने 10 व भाजपा 9 ओबीसी महिलाओं को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा के वार्ड 21 से प्रत्याशी का नामाकंन खारिज हो गया, ऐसे में भाजपा की ओर से निर्दलीय प्रत्याशी को ही समर्थन दिया गया है। खास बात यह है कि 25 वार्डों में कुल 173 प्रत्याशियों में से 72 प्रत्याशी महिला मैदान में हैं।



इन वार्डों में दोनों दलों से हैं महिला प्रत्याशी



वार्ड संख्या 5 से ओबीसी के लिए आरक्षित वार्ड से भाजपा ने प्रियंका जागा को उतारा तो कांग्रेस ने शबाना को टिकट दिया। इसी प्रकार वार्ड 6 ओबीसी सामान्य से भाजपा ने शीला गुर्जर, कांग्रेस ने किन्तो देवी, वार्ड 8 सामान्य महिला में भाजपा ने रेणू जैन, कांग्रेस मीना शर्मा, वार्ड 9 ओबीसी सामान्य में भाजपा ने नरसी देवी व कांग्रेस नर्बदा गुर्जर, वार्ड 10 ओबीसी महिला के लिए आरक्षित में भाजपा ने जनता देवी गुर्जर, कांग्रेस से शीला देवी, वार्ड 12 सामान्य महिला में भाजपा ने बबीता सैनी व कांग्रेस ने भौंरी सैनी, वार्ड 13 अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए आरक्षित में भाजपा ने मनीषा जाटव व कांग्रेस ने रीना कुमारी को उतारा है।

वार्ड 15 सामान्य वर्ग में भाजपा ने सावित्री सैनी तो कांग्रेस ने सपना सैनी, वार्ड 16 सामान्य महिला में भाजपा ने श्वेता वशिष्ठ व कांग्रेस बिस्सो सैनी, वार्ड 17 सामान्य में भाजपा ने सूरज सारवान व कांग्रेस ने रामपति कोली, 19 ओबीसी सामान्य में भाजपा ने निर्मला धाकड़ व कांग्रेस ने संजय जांगिड़, वार्ड 20 सामान्य महिला में भाजपा राधा बंसल व कांग्रेस रश्मि देवी, वार्ड 21 सामान्य महिला में भाजपा समर्थित विमलेश सैन व कांग्रेस कुसुम अवस्थी, वार्ड 23 सामान्य में भाजपा ने मंजू प्रजापत व कांग्रेस नितिन व वार्ड 24 सामान्य में भाजपा ने हेमसिंह को तो कांग्रेस ने पुष्पा सैनी को चुनावी मैदान में उतारा है।

ये है वार्डवार स्थिति



निर्वाचन विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक कुल 25 वार्डों में से 2 अनुसूचित जाति सामान्य व 1 अनुसूचित जाति महिला वर्ग, ओबीसी के लिए 5 वार्ड आरक्षित हैं। इसमें दो महिला व तीन ओबीसी सामान्य एवं सामान्य वर्ग में 5 महिला व 12 सामान्य आरक्षित है। इसमें भी अनुसूचित जाति में सामान्य के लिए वार्ड 14 व 25 एवं महिला के लिए वार्ड नंबर 13 आरक्षित है। जबकि ओबीसी के लिए सामान्य में 6, 9 व 19 व महिला ओबीसी के लिए वार्ड 5 व 10 आरक्षित है। इसी प्रकार वार्ड 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 15, 18, 22, 23 व 24 सामान्य एवं सामान्य महिला के लिए 12,16,17,20 व 21 वार्ड आरक्षित हैं।

बागी-निर्दलीय प्रत्याशी हो रहे हैं हावी



नगरपालिका आम चुनाव 2019 में बागी व निर्दलीय प्रत्याशी कई जगह राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। प्रत्याशी प्रचार को हाइटेक कर चुनावी गणित को प्रभावित कर रहे है। हालांकि नगरपालिका चुनाव प्रचार में थमने में अभी दो दिन शेष हैं। भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशियों व पदाधिकारियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रत्याशी चुनावी माहौल बनाने के साथ ही जीत की गणित बैठाने में लगे हुए हैं। इससे वार्डों में चुनावी गणित पल-पल बदलता नजर आ रहा है। चुनाव प्रचार 14 नवम्बर शाम पांच बजे थम जाएगा। कुछ प्रत्याशी अब जीत के लिए जातीय समीकरण बैठाने में जुट गए हैं। मतदान 16 नवम्बर को होगा।

