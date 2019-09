डेढ़ लाख रुपए लौटा दिया ईमानदारी का परिचय

बांदीकुई. शहर के सिकंदरा रोड स्थित आईस फैक्ट्री के समीप संचालित एसबीआई बैंक शाखा प्रबंधक व सफाईकर्मी ने शुक्रवार शाम एक ग्राहक को करीब डेढ़ लाख रुपए लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया। जानकारी के अनुसार राजकीय बालिका उ"ा माध्यमिक विद्यालय मानपुर में कार्यरत सुरेशचंद मीणा निवासी खेड़ी किसान क्रेडिट कार्ड के 1 लाख 49 हजार 190 रुपए जमा कराने के लिए बैंक आया। भीड़ अधिक होने पर कुछ देर बैंच पर बैठ गया।

One and a half million rupees returned to honesty

इसी बीच उसे बाजार का कोई काम याद आ गया तो वह रुपयों से भरी थैली को बैंच पर ही छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद इस थैली पर सफाईकर्मी रवि कुमार की नजर पड़ी तो बैंक मुख्य शाखा प्रबंधक राजूलाल मीणा को मामले से अवगत कराया। इस पर रुपए बैंक प्रशासन ने कब्जे में लेकर सीसीटीवी फुटेज देखे। करीब दो घण्टे बाद शिक्षक रुपयों को ढूंढता हुआ बैंक पहुंचा। जहां बैंक मुख्य शाखा प्रबंधक ने रुपए की थैली लौटाकर ईमानदारी का परिचयर दिया। इस मौके पर दिलीप माल व लक्ष्मण उपाध्याय सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। (ग्रामीण)

सात फर्मों पर करीब डेढ़ लाख जुर्माना



दौसा. न्याय निर्णय अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर लोकेश कुमार मीना ने खाद्य पदार्थ अधिनियम 2006 के तहत 4 मामलों में 7 फर्मों पर डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पिछले दिनों खाद्य निरीक्षक महेंद्र चतुर्वेदी द्वारा कई जगह सैंपल लिए गए थे। इन्हीं मामलों में एडीएम कोर्ट ने फैसला सुनाया।



एडीएम ने दो फर्मांे के खिलाफ 40 - 40 हजार का जुर्माना लगाया है। इसी तरह राहुवास व सिकंदरा की दो फर्मों पर 5 - 5 हजार रुपए। वहीं एक फर्म पर 10 हजार व एक पर 15 हजार जुर्माना लगाया है। कार्रवाई के बाद एडीएम लोकेश मीना ने कहा कि मिलावटखोरो के खिलाफ इस तरह का अभियान लगातार जारी रहेगा।

